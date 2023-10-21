عشرات الآلاف يتظاهرون في لندن مطالبين بوقف الحرب في غزة- (صور وفيديو)

لندن: تظاهر نحو مئة ألف شخص في لندن، بعد ظهر السبت، للمطالبة “بوقف الحرب في غزة” ودعم الفلسطينيين، بعد أسبوعين من استمرار الحرب بين حركة حماس واسرائيل.

Here is London. The people of the U.K. and all over the world spoke out and rise up to stop Israel’s war against #humanity ✊🏽🙏🏽🇵🇸 pic.twitter.com/YtOjnQ1a0I — Husam Zomlot (@hzomlot) October 21, 2023

وحضر آلاف المتظاهرين ضمن مجموعات صغيرة أو عائلات إلى ساحة ماربل آرتش وسط العاصمة البريطانية، ما أدى إلى تعطيل حركة مرور السيارات والحافلات على جميع الطرق الرئيسية المجاورة.

وهتف المشاركون في الموكب الذي انطلق نحو وايت هول، الشارع المؤدي إلى داونينغ ستريت، “فلسطين حرة”، حاملين عشرات الأعلام واللافتات الفلسطينية التي كُتب عليها “غزة: أوقفوا المجزرة” و”أوقفوا الاحتلال”.

وقالت شرطة لندن على موقع “إكس” (تويتر سابقًا) إنه قرابة الساعة الثانية ظهرًا، كانت المسيرة تضم نحو 100 ألف شخص.

وقالت مريم عبد الغني، وهي طالبة تبلغ 18 عاماً من عائلة فلسطينية “لقد جئنا لنقدم دعمنا لأننا لا نستطيع أن نبقى صامتين، أن نشاهد الأخبار بدون أن نفعل شيئاً”.

London via @ronnie_barkan | solidarity for Palestine is everywhere – from escalators to train stations, to streets & of course, Marble Arch pic.twitter.com/XAF5xoi34c — Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) October 21, 2023

وقال ديفيد روزنبرغ (65 عاما)، وهو عضو في مجموعة لليهود في لندن “بالنسبة لنا، من المهم أن نكون هنا لإظهار تضامننا ودحض الفكرة التي تفيد بأن المسلمين ضد اليهود، والفلسطينيين ضد الإسرائيليين”.

وأضاف “هناك أشخاص تراوح أعمارهم بين العشرينات والثلاثينات، نشأوا في أسر يهودية تقليدية، ولا يستطيعون تحمل فرضية أن ما يحدث هو باسمهم”.

وعلى غرار الأسبوع الماضي، اتخذت تدابير امنية مشددة مع انتشار ألف شرطي في الشوارع وتحليق مروحية فوق التظاهرة.

وقالت نيفرت تمراز، وهي مستشارة تسويق تبلغ 38 عاماً جاءت مع أطفالها، “ينبغي في بعض الأحيان أن نقاتل من أجل إنسانيتنا وألا نغض الطرف” مضيفة “لدي أبناء عمومة وعائلة وأصدقاء هناك”.

وأضافت “لدي أيضاً صديق عائلته في غزة، ولا يستطيع حتى معرفة أخبارهم، الأمر فظيع، إنه لا يعرف ما إذا كانوا أحياء أم أمواتا”.

دخلت أولى المساعدات الإنسانية السبت من مصر الى غزة حيث تتزايد حاجة السكان الى الغذاء والدواء.

وعندما وصل الموكب إلى وايت هول، تفرق المتظاهرون بهدوء بعد الظهر، بحسب شرطة لندن.

وبالتزامن، جرت تظاهرت أخرى السبت في برمنغهام، بوسط إنكلترا، وفي كارديف في ويلز، وفي مدن أوروبية أخرى.

وتظاهر آلاف الأشخاص، السبت الماضي، في لندن دعما للفلسطينيين.

وقالت شرطة سكتلنديارد إن 15 شخصا أوقفوا لارتكابهم “مخالفات متنوعة”.

(وكالات)