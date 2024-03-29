عشرات الآلاف يتظاهرون في 12 محافظة يمنية دعما لغزة 

صنعاء: شهدت 12 محافظة يمنية، الجمعة، مظاهرات حاشدة تضامنا مع قطاع غزة، الذي يواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

واحتشد عشرات الآلاف في ميدان السبعين، أكبر ميادين العاصمة صنعاء، استجابة لدعوة أطلقتها جماعة “الحوثي”.

ورفع المتظاهرون الأعلام اليمنية والفلسطينية، ولافتات منددة بالحرب الإسرائيلية على غزة.

كما رددوا هتافات منها “الجهاد الجهاد.. كل الشعب على استعداد”، و”يا غزة يا فلسطين.. معكم كل اليمنيين”.

ودعا بيان تُلي على هامش المظاهرة، “الشعوب العربية والإسلامية إلى التحرك العملي لنصرة الشعب الفلسطيني، وأن يكون لهم موقف شعبي مساند لإخواننا في غزة”.

وطالب أيضا هذه الشعوب بـ”مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية والشركات الداعمة لهم كأقل واجب وفي متناول الجميع”.

وإلى جانب صنعاء، تظاهر آلاف اليمنيين في محافظات عمران وذمار وصعدة والمحويت ومأرب والبيضاء (شمال)، وحجة والحديدة (غرب)، ولحج والضالع (جنوب) وتعز (جنوب غرب)، حسب ما أفادت به قناة المسيرة، الناطقة باسم الحوثيين.

وأضافت القناة، أن هذه المظاهرات خرجت نصرة لأهالي غزة واستجابة لدعوة من جماعة “الحوثي”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حربها المدمرة على قطاع غزة رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” في حق الفلسطينيين.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

(وكالات)