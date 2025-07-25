عشرات الآلاف يتظاهرون من أجل غزة في سخنين داخل أراضي الـ48- (صور وفيديو)

سخنين- “القدس العربي”: شهدت أراضي الـ48 أكبر مظاهرة منذ بدء الحرب الوحشية على غزة، حيث شارك عشرات الآلاف من فلسطينيي الداخل، إلى جانب عشرات من اليهود المناهضين للحرب والاحتلال، في مسيرة جماهيرية ضخمة.

وهتف المشاركون من أجل غزة، مؤكدين على وحدة الدم والانتماء والأمل تحت شعار مركزي: “من سخنين إلى غزة: ألم واحد، أمل واحد، وشعب واحد”، و”ما منهاب ما منهاب، إسرائيل دولة إرهاب”.

نظمت المظاهرة حركة “شراكة سلام” العربية واليهودية، بالتعاون مع الأحزاب العربية ولجنة المتابعة العليا، رفضًا لحرب التجويع والإبادة التي تشنها إسرائيل. رغم محاولات الشرطة فرض أجواء ترهيبية، واستخدام الحواجز لإعاقة وصول المتظاهرين إلى موقع الانطلاق، بالإضافة إلى إقحام عشرات العناصر داخل المدينة، استمرت الفعالية بقوة.

سخنين: الآلاف يشاركون في المظاهرة القطرية المنددة بالتجويع في غزة والمطالبة بإنهاء الحرب التفاصيل: https://t.co/FQrRV2HMW4 pic.twitter.com/0xhf7bU6NG — موقع عرب 48 (@arab48website) July 25, 2025

اختتمت المسيرة بمهرجان خطابي شارك فيه رئيس بلدية سخنين، مازن غنايم، واللجنة القطرية للرؤساء العرب. وخاطب غنايم رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو قائلاً: “لا نريد شرق أوسط جديد كما تريده أنت، بل نريد شرق أوسط مبنيا على السلام والعدالة والأمان للجميع”. ودعا العالم لمواصلة الضغط على إسرائيل لوقف الحرب الإجرامية على غزة.

تحدث بعد ذلك رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، مؤكداً: “نحن جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني… ولن تنطلي علينا محاولات الترهيب والحشود”. وأشاد بالمشاركات اليهودية المناهضة للحرب، وانتقد الأنظمة العربية التي لم تفعل ما يلزم لوقف المذبحة في غزة، متهماً الولايات المتحدة بالمشاركة المباشرة فيها، وداعياً لوقف الحرب وإنجاز صفقة تبادل الأسرى.

كما ألقت المحاضرة اليهودية عنات مطار كلمة حمّلت فيها إسرائيل مسؤولية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، منتقدة صمت الإسرائيليين حيال ذلك. قالت مطار: “ما يجري في غزة محرقة. غزة ستنتصر… ولن ننتصر إلا إذا انتصرت غزة”.

في المهرجان الخطابي أيضاً، تحدثت إيلا كيدار، فتاة يهودية من تل أبيب رافضة للخدمة العسكرية، مؤكدة أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب نازية في غزة.

ودعت حركة “شراكة سلام” الجمهور إلى متابعة نشاطاتها القادمة عبر صفحاتها، مؤكدة إصرارها على تصعيد النضال.

عشرات الآلاف في المظاهرة القطرية بمدينة سخنين تنديدا بالتجويع في غزة وللمطالبة بإنهاء حرب الإبادة مصدر الصور: Gettyimages

التفاصيل: https://t.co/FQrRV2HMW4 pic.twitter.com/2fXqGtVNM1 — موقع عرب 48 (@arab48website) July 25, 2025

وأصدر التجمّع الوطني الديمقراطي بيانا، مساء الجمعة، حيّا فيه المظاهرة القطرية الضخمة التي شهدتها سخنين، والتي “شارك فيها عشرات الآلاف من أبناء شعبنا من مختلف البلدات والمدن، إلى جانب قوى ونشطاء يهود مناهضين للحرب والإبادة”. وأكد البيان أن “المظاهرة تمثل مشهداً نضالياً مشرّفاً يعبر عن وحدة الصوت والضمير في مواجهة المجازر وحرب التجويع المستمرة بحق أهلنا في غزة”.

وأضاف البيان: “شكّلت مظاهرة سخنين محطة مفصلية في مسيرة الحراك الشعبي في الداخل، ليس فقط من حيث حجم المشاركة، بل من حيث الإرادة الجماعية لكسر حاجز الخوف وتحدي سياسة الترهيب والتخويف التي مارستها الشرطة منذ ساعات الصباح، عبر نصب الحواجز وإعاقة وصول الحافلات وتفتيش المتظاهرين، في محاولة يائسة لإحباط المشاركة وتخويف الناس”.

وأكد التجمّع أن هذه المشاركة الشعبية العارمة تعكس عمق الغضب الشعبي ورفض جماهيرنا للسياسات الإجرامية التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيراً إلى أن ما يجري لم يعد مجرد حرب، بل جريمة متكاملة الأركان تستخدم فيها أدوات القتل الجماعي والتجويع كسلاح مباشر في انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني.

وأشار البيان إلى أن مظاهرة اليوم تُعد خطوة متقدمة ينبغي البناء عليها من خلال تحركات إضافية متصاعدة، وصولا إلى حالة شعبية وسياسية واسعة تُعيد الاعتبار لصوت الداخل الفلسطيني، وتضع حدا لمحاولات إسكاتنا ومصادرة حقنا في التعبير والمشاركة السياسية.

وجدد التجمّع دعمه للإضراب عن الطعام المقرر في يافا ابتداءً من 27 تموز، بمشاركة قيادات ونشطاء من مختلف القوى، واصفاً الإضراب بالخطوة النضالية والأخلاقية التي تعبّر عن المسؤولية الجماعية وترسل صرخة مدوية في وجه الصمت العربي والدولي المتواطئ مع جريمة الإبادة.

واختتم البيان بتحية جماهير شعبنا من شباب وكبار، نساء ورجال وشيوخ على حضورهم اليوم، معبراً عن اعتزازه بالعمل الوحدوي وداعياً إلى أوسع شراكة مع القوى المناهضة للحرب، والتعالي فوق الخلافات الحزبية في هذه الظروف الحرجة، حيث تبدو كافة الخلافات صغيرة أمام الأهوال التي تتعرض لها غزة، وسط إصرار أميركي إسرائيلي على استمرار الحرب.

وشدد التجمّع على أهمية العمل المشترك في هذه الظروف الخطيرة من تاريخ شعبنا، التي تعتبر من الأخطر منذ النكبة.