عشرات الآلاف يستعدون للتظاهر أمام الكونغرس احتجاجاً على خطاب نتنياهو.. واحتجاز نشطاء ضد الحرب في “الكابيتول “- (صور)

واشنطن- “القدس العربي”: من المقرر أن يتجمع ائتلاف من جماعات المناصرة، الأربعاء، خارج مبنى الكونغرس الأمريكي للاحتجاج على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال أحد منظمي المجموعة “من المتوقع أن يجتمع عشرات الآلاف من المتظاهرين في واشنطن العاصمة غدًا للمشاركة في تعبئة وطنية للمطالبة باعتقال بنيامين نتنياهو”.

وسيلقي نتنياهو كلمة في اجتماع مشترك للكونغرس في الساعة الثانية ظهرا.

ولن يحضر الخطاب العشرات من كبار الديمقراطيين، بمن فيهم نائبة الرئيس هاريس، والنائب جيري نادلر (ديمقراطي من نيويورك)، وعضو مجلس الشيوخ المؤقت باتي موراي (ديمقراطية من واشنطن). وستكون هاريس في رحلة مقررة مسبقًا إلى إنديانا، بينما اختار آخرون تخطي الكلمات.

وتنظم منظمة Act Now to Stop War and End Racism (ANSWER) الاحتجاج، الذي ترعاه مئات المجموعات من مختلف أنحاء البلاد، وفقًا للمتحدثة باسم ANSWER، زوي ألكسندرا، حسبما أفادت صحيفة “ذا هيل”.

وقد تأسست ANSWER في عام 2001 في أعقاب هجمات 11 سبتمبر، وتساعد في تنظيم احتجاجات كبيرة مناهضة للحرب في الولايات المتحدة.

وستبدأ المظاهرة في الساعة 11 صباحًا عند شارع ثيرد ستريت شمال غرب وشارع بنسلفانيا شمال غرب. وستحمل الحافلات مجموعات من المحتجين من أماكن بعيدة مثل إنديانا وجورجيا وإلينوي، وفقًا لمنظمي الاحتجاج.

وخلال المظاهرة خارج مبنى الكابيتول، سيتحدث كل من مرشحة الحزب الأخضر للرئاسة جيل شتاين، وعضو مجلس إدارة اتحاد عمال السيارات المتحدة براندون مانسيلا، ورئيس اتحاد عمال البريد الأمريكي مارك ديامونشتاين، والممثلة سوزان ساراندون .

وإلى جانب منظمة ANSWER، يشارك في تنظيم هذا الحدث كل من منظمة Jewish Voice for Peace، وCodePink، وشبكة المجتمع الفلسطيني في الولايات المتحدة، والحملة الأمريكية من أجل الحقوق الفلسطينية (USCPR)، ومنتدى الشعب، وCAIR وأكثر من اثنتي عشرة منظمة أخرى.

وقال المدير التنفيذي لـ “عمل الولايات المتحدة من أجل السلام” أحمد أبو زنيد في بيان: “إن الملايين من الناس الذين حشدوا في الشوارع وصناديق الاقتراع للمطالبة بوقف إطلاق النار الدائم وإنهاء التمويل العسكري لإسرائيل كانوا واضحين – لا عودة إلى الوضع الراهن”.

وأضاف أن “الولايات المتحدة هي أكبر ممول وممكِّن للجيش الإسرائيلي، حيث أرسلت ما لا يقل عن 17.9 مليار دولار من الأسلحة إلى إسرائيل في عام 2024 وحده، وبالتالي أصبحت متورطة بشكل عميق في الإبادة الجماعية. لو كان بايدن لائقًا للقيادة، لكان قد توقف عن تمويل الإبادة الجماعية وسلّم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما طالب معهد ليمكين “.

كما ندد تحالف المجموعات بقيام شرطة الكابيتول الأمريكي بوضع حواجز مادية حول مبنى الكابيتول تحسبا للاحتجاجات.

وقال المدير الوطني لتحالف “أنسور” براين بيكر في بيان “من المخزي أن يتم استخدام أموال دافعي الضرائب لتحويل مبنى الكابيتول إلى حصن نتنياهو. لقد تم إنفاق ملايين الدولارات لتحصين المنطقة حتى يشعر مجرم حرب إبادة جماعية بالأمان. لكننا لن نستسلم للترهيب ونحن عازمون على ممارسة حقوقنا التي يكفلها لنا التعديل الأول”.

وبحسب ما ورد، أعلنت شرطة الكابيتول عن سلسلة من إغلاقات الطرق ذات الصلة حول الكابيتول.

“وتتوقع شرطة الكونغرس الأمريكية حضور عدد كبير من المتظاهرين. وتحترم الإدارة حقوق الجميع المنصوص عليها في التعديل الأول، ولكن يجب أن تتم جميع المظاهرات بشكل سلمي وقانوني. ومن غير القانوني عبور خط الشرطة المحدد، مثل حواجز رفوف الدراجات التي تستخدمها شرطة الكونجرس الأمريكية حول أراضى الكونجرس”، وفقًا لما كتبته الوكالة في بيان.

ومن المتوقع أن تكون هذه الاحتجاج الأكبر ضد نتنياهو أثناء إلقائه كلمته أمام الكونغرس، ولكن هناك احتجاجات أخرى مخطط لها في جميع أنحاء المدينة أيضًا.

ستقيم منظمة تروحا، وهي منظمة حاخامية تدعو إلى حقوق الإنسان، صلاة من أجل السلام والعدالة في ساحة يونيون ستيشن في الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء.

ستستضيف منظمة UnXeptable احتجاجًا بعنوان “نتنياهو غير مرغوب فيه” خارج مبنى الكابيتول الأمريكي في شارع ديلاوير والشارع الأول شمال شرق عند الظهر، كما ستستضيف منظمة Peace Bloc أيضًا احتجاجًا ضد نتنياهو في الساعة 1 ظهرًا على ممتلكات الكابيتول.

احتجاز نشطاء يهود في احتجاج على حرب غزة بالكونغرس الأمريكي

وفي سياق متصل، ألقت شرطة مبنى الكونغرس الأمريكي القبض على نشطاء يهود خلال احتجاجهم على الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل داخل المبنى اليوم الثلاثاء، قبل يوم من الموعد المقرر لإلقاء نتنياهو خطابا أمام المجلس.

وفي الاحتجاج الذي نظمته جماعة “الصوت اليهودي من أجل السلام” ارتدى المتظاهرون قمصانا حمراء كتب عليها عبارات “ليس باسمنا” و”اليهود يقولون توقفوا عن تسليح إسرائيل”. وحمل البعض لافتات كتب عليها “وقف إطلاق النار الآن”، و”دع غزة تعيش”.

وكان من المقرر أن تتزامن الاحتجاجات مع زيارة نتنياهو التي سيلتقي فيها بالرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس كاملا هاريس والمرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب.

وقالت جماعة الصوت اليهودي من أجل السلام في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي “على مدى الأشهر التسعة الماضية، شهدنا فظائع لا حصر لها في غزة، ارتُكبت باسمنا وموّلتها حكومتنا”.

وقالت الجماعة إن أكثر من 250 متظاهرا اعتقلوا من بين 400 شاركوا في الاحتجاج.

ولم تعلن الشرطة على الفور عن أرقام الاعتقالات. وجاء في بيان للشرطة “قلنا للأشخاص الذين دخلوا بشكل قانوني أن يتوقفوا وإلا سيتم القبض عليهم. لم يتوقفوا لذلك نحن نعتقلهم”.

(القدس العربي ووكالات)