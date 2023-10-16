عشرات الأسر والمواطنين الأمريكيين ينتظرون الخروج عبر ميناء حيفا

تل أبيب: ينتظر العشرات من المواطنين الأمريكيين وأسرهم الاثنين، لركوب سفينة إجلاء بميناء حيفا من أجل مغادرة إسرائيل.

وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” الإسرائيلية أن الأمريكيين الذين اصطفوا في طابور هذا الصباح بناء على تنبيه أمني أصدرته السفارة الأمريكية الأحد، للمواطنين الأمريكيين الساعين إلى مغادرة البلاد.

وجرت مطالبة الأمريكيين وأقاربهم من الدرجة الأولى بالتوجه إلى ميناء حيفا وركوب سفينة متجهة إلى قبرص، حيث سيتم نقلهم جوا من هناك إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد إلغاء الرحلات الجوية في إسرائيل في ظل القتال بين حماس وإسرائيل.

كانت العديد من شركات الطيران قد ألغت رحلاتها من وإلى إسرائيل عقب الهجوم المباغت لحماس على إسرائيل مطلع الأسبوع الماضي، وما تلاه من عملية عسكرية إسرائيلية ضخمة على قطاع غزة.

(د ب أ)