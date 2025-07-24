عشرات الإسرائيليين يتظاهرون أمام سفارة واشنطن ضد تجويع غزة

القدس المحتلة: تظاهر عشرات الإسرائيليين أمام فرع السفارة الأمريكية في تل أبيب، الخميس، احتجاجا على سياسة التجويع التي تنتهجها حكومتهم ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية: “تظاهر عشرات الإسرائيليين أمام فرع السفارة الأمريكية في تل أبيب احتجاجا على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وسوء التغذية الذي يعاني منه سكانه” جراء الحصار الإسرائيلي.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “أوقفوا تجويع غزة”، وأواني فارغة، وصورا للفلسطينيين في غزة وهم ينتظرون تسلم طعام من مراكز توزيع المساعدات.

في السياق، أفاد حراك “نقف معا” الذي يضم ناشطين إسرائيليين وفلسطينيين، بتنظيم مسيرة بمشاركة مئات الإسرائيليين في تل أبيب، مساء الأربعاء، لوقف التجويع في غزة.

وتابع في منشور عبر منصة إكس: “يجب أن تنتهي الحرب (الإبادة في غزة) والحصار (الإسرائيلي) الآن”.

وطالب “وسائل الإعلام بنقل الحقيقة، وإظهار ما يفعله الجيش (الإسرائيلي) في غزة، والدمار الذي تُحدثه الحكومة”.

وحمل المتظاهرون صورا لأطفال في غزة قتلتهم إسرائيل، كتب عليها “ما الذي يخفيه الإعلام؟”.

واستفحلت المجاعة مؤخرا داخل القطاع، وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة، فلسطينيين بالقطاع وقد بدت أجسادهم أشبه بهياكل عظمية جراء الجوع الشديد، فضلا عن إصابتهم بالغثيان والإعياء وفقدان الوعي.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تهربت إسرائيل من مواصلة تنفيذ اتفاق مع حركة حماس لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وأغلقت معابر غزة أمام شاحنات مساعدات مكدسة على الحدود.

وحذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأحد الماضي، من أن القطاع أصبح على أعتاب “الموت الجماعي”، بعد أكثر من 140 يوما من إغلاق المعابر.

وتواصل إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 202 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

(الأناضول)