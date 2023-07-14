عشرات الإصابات في قمع قوات الاحتلال لفعاليات مناهضة للاستيطان.. وفلسطينيون ينجحون في إزالة “بؤرة استيطانية”

غزة – رام الله – “القدس العربي”:

أصيب عشرات المواطنين بينهم إصابات خطرة، خلال مواجهات شعبية وهجمات عدة، شنتها قوات الاحتلال والمستوطنون على مناطق الضفة الغربية، تخللها تنفيذ عمليات اعتقال طالت أسرى محررين.

وكعادة أيام الجمع، شهدت المناطق الفلسطينية المهددة بالمصادرة لصالح الاستيطان، والقريبة من الحواجز العسكرية الإسرائيلية، بعد أداء الفلسطينيين صلاة ظهر الجمعة، مواجهات شعبية، بعد أن وصلت حشود كبيرة من المواطنين إلى تلك المناطق، للتنديد بالاستيطان والاحتلال.

مواجهات شعبية وإصابات

واندلعت مواجهات شعبية في بلدة كفر قدوم قضاء قلقيلية شمال الضفة، حين نزل الأهالي في مسيرة شعبية منددة بخطط الاستيطان التي تقضم مساحات واسعة من البلدة، أدت إلى إصابة 6 مواطنين بالرصاص، المعدني المغلف بالمطاط.

وحاول جنود جيش الاحتلال اعتقال عدد من المتظاهرين من خلال كمائن، إلا أن المشاركين في الفعالية الشعبية اكتشفوا ذلك، وألقوا الحجارة صوب الجنود.

وأصيب مواطن بقنبلة صوت في قدمه، والعشرات بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، عندما قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة ضد الاستيطان، في قرية أم صفا شمال غرب رام الله.

وقد تمكن أهالي القرية والعديد من نشطاء المقاومة الشعبية، من إزالة البؤرة الاستيطانية التي أقامها مستوطنون على أراضي القرية قبل أسبوعين، حيث تشهد منذ فترة هجمات متواصلة من قبل المستوطنين، جرى خلالها إحراق العديد من المنازل والمركبات، وترويع السكان.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب منازل المواطنين في قرية قريوت، التابعة لمدينة نابلس، وذلك عقب اقتحام مجموعات من المستوطنين لنبع القربة، حيث وتصدي المواطنين لهم.

كما منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المواطنين من إقامة صلاة الجمعة، فوق أراضيهم المهددة بالاستيلاء عليها، في بلدة ديراستيا غرب سلفيت، وأقام المواطنون صلاة ظهر الجمعة على مدخل المنطقة المهددة بالاستيلاء، ورفعوا اللافتات المنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وبسياسة الاستيلاء على الأراضي.

وأدت حشود كبيرة من الفلسطينيين القادمين من مناطق عدة بالقدس والضفة ومناطق الـ 48 صلاة ظهر الجمعة في المسجد الأقصى، رغم الحواجز العسكرية التي نشرتها قوات الاحتلال على مداخل المدينة، وفي منطقة القدس القديمة المحيطة بالمسجد، والتي تخللها منع عدد من المواطنين من الوصول للمسجد

كذلك أدى آلاف المواطنين، صلاة فجر الجمعة في المسجدين الأقصى والإبراهيمي، تلبية لحملة “الفجر العظيم”، الرافضة لخطط تقسيم الأقصى، وللتصدي لأطماع الاحتلال في الإبراهيمي.

وخلال توافد المصلين على المسجد الأقصى، لأداء صلاة الفجر، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من سكان حي الثوري ببلدة سلوان.

وفجر الجمعة، أطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز الجنوبي لمدينة أريحا، وتمكنوا وفق تقارير محلية من الانسحاب بسلام بعد تنفيذ العملية.

وفي غزة، هاجمت زوارق الاحتلال الحربية، مستخدمة الأسلحة الرشاشة الثقيلة، مراكب الصيادين في عرض بحر شمال قطاع غزة، وأجبرتهم على مغادرة المكان قبل إكمال عملهم، وذلك في إطار هجماتها المتكررة ضد الصيادين ومزارعي الحدود.

هجمات المستوطنين

وقبل ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة نعلين غرب مدينة رام الله وشنت حملة مداهمات لعدة منازل، حيث اعتقلت الأسير المحرر خالد طلال سرور، عقب مداهمة منزله وتفتيشه، وهذا الأسير أفرج عنه قبل شهر ونصف من سجون الاحتلال، بعد اعتقال دام عامين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ستة مواطنين من محافظة الخليل.

وكذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم وداهمت عدة منازل في البلدة، وتعمدت ترويع سكانها وتخريب محتوياتها.

كما أصيب شاب في وجهه خلال مواجهات اندلعت، في بلدة كوبر شمال غرب رام الله، مع عشرات المستوطنين الذين اقتحموا المنطقة الجنوبية من البلدة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

هذا وقد أصيب أربعة مواطنين، ليل الخميس، في اعتداء للمستوطنين، على بلدة كفر ثلث جنوب قلقيلة، بينها إصابتان بحالة خطيرة جراء كسور في الجمجمة والوجه.

وجاء ذلك عندما قام مستوطنون قدموا من مستوطنة “كارني شمرون” باقتحام تجمع “عرب الخولي” شرق بلدة كفر ثلث، جنوب قلقيلية، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتدوا على سكانه بالحجارة، ما أدى لإصابة أربعة مواطنين، كما أضرموا النار في “بركس” يعود للمواطن فريد مقبل.