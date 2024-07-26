عشرات التونسيين يتظاهرون أمام سفارة واشنطن تضامنا مع الفلسطينيين- (فيديوهات)

تونس: نظم عشرات التونسيين، الجمعة، وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية بالعاصمة تونس، تضامنا مع الفلسطينيين وتنديدا بالحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 10 أشهر على قطاع غزة.

وجاءت الوقفة التي حملت شعار “ليلة رباط”، تلبية لدعوة تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين بتونس (مستقلة)، “للتنديد بجرائم العدوان الإسرائيلي على غزة، وتعبيرا عن دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته”، وفق ما أعلنته التنسيقية على حسابها في فيسبوك.

وأوضح مراسل الأناضول أن المحتجين نصبوا خياما في الساحة المقابلة لمقر سفارة واشنطن في العاصمة تونس، للاحتجاج على الموقف الأمريكي المساند لإسرائيل في حربها على غزة.

وردد المتظاهرون شعارات منددة بالدعم الأمريكي وداعمة للمقاومة الفلسطينية، بينها “طرد السفير الأمريكي واجب”، و”المقاومة هي الحل.. يا حكام العار والذل”، و”أمريكا صهيونية”.

وطالب المشاركون المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في الضغط على إسرائيل لوقف حرب الإبادة التي تشنها على غزة، وفتح كافة المعابر كافة وإدخال المساعدات إلى القطاع.

كما دعا المحتجون إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، والإفراج عن جميع المعتقلين.

وأكد المحتجون أنهم “مستعدون لمواصلة الاحتجاج من أجل وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، ودعما للشعب الفلسطيني المرابط ومقاومته الباسلة، وفضح جرائم إسرائيل وغطائها الأمريكي”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

(الأناضول)