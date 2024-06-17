عشرات الدول تدعو إلى “سلام عادل” في أوكرانيا وحوار مستقبلي مع روسيا

بورغنستوك (سويسرا): اتفقت عشرات الدول التي عقدت قمة دولية حول أوكرانيا الأحد على أنه على كييف الدخول في حوار مع روسيا حول إنهاء الحرب مع تأكيد دعمها القوي لاستقلال أوكرانيا ووحدة أراضيها.

بعد أكثر من سنتين على الغزو الروسي، أمضى قادة وكبار المسؤولين من أكثر من تسعين دولة نهاية الأسبوع في منتجع جبلي سويسري لحضور قمة تاريخية ليومين مخصصة لحل أكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “بالنجاح” الدبلوماسي للحدث الذي عقد في غياب روسيا، وقال إن الطريق مفتوح لعقد قمة سلام ثانية بهدف إنهاء الحرب بتسوية عادلة ودائمة.

لكنه قال في مؤتمر صحافي ختامي إن “روسيا وقادتها غير مستعدين لسلام عادل”.

وأضاف إنه بالإمكان بدء التفاوض مع روسيا حول السلام “غدا إذا انسحبت من أراضينا”.

في الوقت نفسه، شددت موسكو مطالبها والتي تعني عمليا استسلام كييف لبدء مفاوضات.

طريق مليء بـ”التحديات”

جاء في البيان الختامي للقمة التي عقدت في منتجع بورغنستوك المطل على بحيرة لوسرن “نعتقد أن التوصل إلى السلام يتطلب مشاركة جميع الأطراف وحوارا بينها”.

وأضاف “نؤكد مجددا التزامنا مبادئ السيادة والاستقلال ووحدة أراضي كل الدول بما فيها أوكرانيا، ضمن حدودها المعترف بها دوليا”.

وقال إن أي تهديد أو استخدام للأسلحة النووية في الحرب “غير مقبول” وإن الأمن الغذائي “يجب ألا يتحول إلى سلاح”.

وفي البيان الختامي الذي صدر في نهاية القمة التي استمرت يومين في سويسرا، أيدت غالبية كبرى من المشاركين المئة كذلك دعوة إلى تبادل الجنود الأسرى لدى الجانبين المتحاربين وإعادة الأطفال الأوكرانيين الذين نقلتهم موسكو من أوكرانيا.

لكن البيان لم يحظ بدعم جميع المشاركين، وكانت الهند والسعودية والإمارات من أبرز الدول التي لم تدرج ضمن قائمة البلدان الداعمة التي عرضت على الشاشات خلال القمة.

ورغم أن الإعلان ألزم الدول باتخاذ “خطوات ملموسة” في المستقبل من أجل “تعزيز مشاركة ممثلي جميع الأطراف”، إلا أن طريقة إشراك روسيا في العملية ظلت غير واضحة.

واعترفت الرئيسة السويسرية فيولا أمهيرد بأن “الطريق أمامنا طويل ومليء بالتحديات”.

الكرملين يكرر دعوة بوتين

وكتب زيلينسكي على منصة اكس “من المهم أن يدعم جميع المشاركين في القمة سيادة أوكرانيا على أراضيها لأنه لن يكون هناك سلام دائم من دونها”.

عقدت القمة التي غابت عنها روسيا والصين، فيما تواجه أوكرانيا صعوبات في ميدان المعركة حيث ينقصها العديد والعتاد.

وقال زيلينسكي إن المستوى الحالي للمساعدات العسكرية الغربية التي يتم إرسالها إلى بلاده ليس كافيا لضمان انتصار كييف في الحرب.

وصرّح للصحافيين “هناك مساعدات. هناك حزمات مهمّة. هل هي كافية لتحقيق النصر؟ كلا. هل تصل متأخرة؟ نعم”.

قوبلت دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا الى الانسحاب من جنوب وشرق البلاد بالرفض على نطاق واسع في القمة.

لكن الكرملين اعتبر الأحد أن أوكرانيا يجب أن “تفكر” في اقتراح السلام الذي طرحه الرئيس بوتين مؤخرا، لأن وضع قواتها على الجبهة “يزداد سوءا”.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف “إن دينامية الوضع الحالي على الجبهة تظهر لنا بشكل واضح أنه سيزداد سوءاً بالنسبة للأوكرانيين. ومن المرجح أن يفكر سياسي يضع مصالح الوطن فوق مصالحه ومصالح أسياده في مثل هذا الاقتراح” في إشارة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأعلنت روسيا الأحد السيطرة على قرية جديدة في جنوب أوكرانيا، في إطار مواصلة تقدمها البطيء على الجبهة.

أطفال ومخاوف نووية

تمحورت المحادثات في بورغنستوك حول نقاط مشتركة بين خطة السلام التي قدمها زيلينسكي المؤلفة من عشر نقاط والتي عرضها في أواخر عام 2022، وقرار الأمم المتحدة بشأن الحرب الذي وافقت عليه 141 دولة.

كانت تلك محاولة لحشد الدعم الأوسع من خلال التمسك بحزم بالمواضيع التي يغطيها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومن ثم رسم إطار عمل من أجل سلام دائم.

وركزت القمة الأحد على الأمن الغذائي وحرية الملاحة في البحر الأسود، والسلامة والأمن النوويين للحد من مخاطر وقوع كارثة، والقضايا الإنسانية بما في ذلك عودة الأطفال المرحلين ورعاية أسرى الحرب.

وقال الرئيس التشيلي غابرييل بوريتش، وهو يقف إلى جانب زيلينسكي، في المؤتمر الصحافي الختامي إن القمة لا تتعلق بحلف شمال الأطلسي، أو المعتقدات السياسية اليسارية أو اليمينية، أو المناقشات بين الشمال والجنوب.

وقال “الأمر يتعلق باحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان كمبادئ أساسية لعيشنا معا. وهذا ينطبق على أوكرانيا وغزة وفي كل صراع آخر في العالم”.

وأضاف “نأمل أن تنخرط روسيا وأوكرانيا قريبا في حوار في ما يتعلق بسلامة أراضي أوكرانيا”.

وشدد رئيس غانا نانا أكوفو أدو على تأثير الحرب على صادرات الغذاء من أوكرانيا وكيف أدت الحرب إلى ارتفاع التضخم مما أضر بمستويات المعيشة في بعض أفقر دول العالم.

وأضاف أن “عواقب الغزو تتجاوز بكثير حدود أوروبا. وفي الواقع، إفريقيا هي الضحية الأكبر في كثير من النواحي”.

وقال أكوفو أدو إنه ينبغي إيجاد آلية يمكن من خلالها أن تنضم روسيا والصين إلى المحادثات “إذا أردنا التوصل إلى تسوية نهائية”.

ودعا زيلينسكي بكين التي رفضت إرسال وفد إلى القمة بسبب غياب روسيا، إلى الانخراط بجدية في مقترحات السلام المطروحة.

(أ ف ب)