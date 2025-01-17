عشرات الشاحنات تصطف أمام معبر رفح في انتظار دخول قطاع غزة

القاهرةـ “القدس العربي”:

اصطفت العشرات من شاحنات المساعدات أمام معبر رفح البري من الجانب المصري في انتظار السماح لها بالعبور إلى قطاع غزة بعد إعلان توصل الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية إلى هدنة.

وقال مصدر أمني مصري إن السلطات المصرية تواصل تأهيل ساحات وطرق ومباني معبر رفح لإعادة تشغيل المعبر خلال الساعات القادمة.

ومعبر رفح مغلق منذ مايو/ أيار الماضي، عندما اقتحم الاحتلال المحور الحدودي من الجانب الفلسطيني وسيطر على الجانب الفلسطيني من المعبر.

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي شدد على أهمية النفاذ العاجل للمساعدات دون تأخير في اتصالات هاتفية مع وزيري خارجية أمريكا وإيران.

قال مصدر أمني مصري إن السلطات المصرية تواصل تأهيل ساحات وطرق ومباني معبر رفح لإعادة تشغيل المعبر خلال الساعات القادمة

وخلال حديثه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، شدد عبد العاطي على الأهمية البالغة للبدء دون تأخير في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، وأكد على ضرورة احترام كافة الأطراف لبنود الاتفاق والعمل على تنفيذ مراحله في التواريخ المحددة لها. كما أشار إلى أهمية تكثيف نفاذ المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة خلال الفترة المقبلة، وتضافر الجهود الدولية لإعادة إعمار القطاع وتأهيل بنيته التحتية ونظم الرعاية الصحية.

الأمر نفسه تناوله عبد العاطي في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي. حيث تطرق الوزيران إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، و ثمن “عراقجي” الجهود المصرية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار ودور القاهرة المحوري فى هذا الصدد.

وتناول الوزيران أيضا التوترات في منطقة البحر الأحمر وتداعيات الاضطرابات خلال العام الماضي على امن الملاحة، حيث أعرب عبد العاطى عن أمله أن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار إلى استعادة الاستقرار والهدوء وخفض التصعيد في منطقة البحر الأحمر بما يحافظ علي حرية الملاحة الدولية في هذا الشريان الأهم في العالم.

وعلى المستوى الشعبي، طالبت الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية، السلطات المصرية بسرعة الإفراج عن مئات الشباب المصريين المقبوض عليهم منذ أكثر من خمسة عشر شهراً بسبب التضامن مع الشعب الفلسطيني ضد العدوان.

وقالت الحملة في بيان، إنها تلقت مع كل الفلسطينيين والمصريين والعرب وأحرار العالم بارتياح وترحيب خبر التوصل أخيراً إلى اتفاق حول غزة يدعو إلى هدنة ووقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وعودة الأهالي إلى شمال غزة، وانسحاب إسرائيل من غزة وزيادة تدفق المساعدات وإعادة الإعمار.

وأضافت: هذا الاتفاق أُكرهت عليه الطغمة الحاكمة في إسرائيل إكراهاً، فرغم كل جرائم العدوان وما أحدثته من مجازر أدت لاستشهاد حوالي خمسين ألف فلسطيني وتدمير سبعين في المئة من غزة فقد فشل في تحقيق أهدافه من العدوان على غزة بفعل الصمود الفلسطيني الأسطوري.

وزادت: من حيث الجوهر هو نفسه ذات الاتفاق الذي تهربت منه في شهر مايو/ أيار الماضي في اللحظة الأخيرة، وقد كان صمود المقاومة في غزة وتصاعد عملياتها التي تستنزف جيش العدو يومياً، بالإضافة إلى عمليات الإسناد المتواصلة بصواريخ أنصار الله في اليمن هو السبب الرئيسي في إجبار حكومتها على القبول بالاتفاق.

وواصلت: تواكب مع ذلك فشل ذريع لخطط وأهداف نتنياهو من الحرب، سواء تحقيق ما أسموه النصر المطلق بالقضاء على المقاومة، أو تحرير الأسرى بالقوة والضغط العسكري، أو تهجير السكان من القطاع وفق خططهم المعلنة ومنها خطة الجنرالات.