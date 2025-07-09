عشرات الشهداء بنيران الاحتلال… والمقاومة تصعد عملياتها قلق دولي من مساعي إسرائيل لنقل سكان غزة جنوبا

غزة – «القدس العربي»:

صعدت دولة الاحتلال الإسرائيلي من هجماتها على قطاع غزة، في الوقت الذي كانت فيه مفاوضات وقف إطلاق النار تتواصل برعاية الوسطاء. واستشهد 39 فلسطينيا على الأقل بينهم أطفال، منذ فجر الأربعاء، بغارات إسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان سابق، إن 105 شهداء و530 مصابا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية الى 57,680 شهيدًا و137,409 مصابين، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ويأتي ذلك في ظل استمرار المقاومة في تنفيذ عمليات ضد قوات الاحتلال المتوغلة، وفي ظل أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة يعيشها القطاع.

وذكرت «منظمة الصحة العالمية» أن غزة بحاجة إلى مساعدات أكثر مما هو مسموح، وقال المتحدث باسمها لشبكة «الجزيرة» «نحن بحاجة للوقود ومستلزماتنا الطبية جاهزة في انتظار دخولها».

وقالت «أطباء بلا حدود» إن وفيات الرضع الذين تقل أعمارهم عن شهر واحد في غزة ارتفعت 6 أضعاف مقارنة بما قبل 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023.

كما حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأربعاء، من خروج مستشفيات مدينة غزة عن الخدمة خلال الساعات القليلة القادمة وذلك جراء أزمة الوقود المتجددة، والناجمة عن الحصار الإسرائيلي المشدد منذ آذار / مارس الماضي. وقال مدير مجمع الشفاء الطبي، محمد أبو سلمية، خلال مؤتمر صحافي عقدته الوزارة: «خلال الساعات القادمة، مجمع الشفاء وكل مستشفيات مدينة غزة ستتوقف وتخرج عن الخدمة جراء أزمة الوقود».

وتعمل إسرائيل المستمرة في حرب الإبادة الجماعية على القطاع منذ أكثر من 21 شهرا على خطط لتهجير الفلسطينيين استدعت أمس ردود فعل مستنكرة.

وكان وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس أعلن عن نيته إقامة مدينة مغلقة في رفح تستوعب 600 ألف فلسطيني، وسط خطة زعمت فصل السكان عن «مسلحي حماس» وتوزيع المساعدات عبر جهات دولية.

ووفق ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية فإن الخطة تقضي في مرحلتها الأولى بتفريغ منطقة الممر الإنساني في المواصي، ونقل ما يصل إلى 600 ألف فلسطيني إلى هذه المدينة الجديدة.

وتعقيبا، قال وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني هاميش فالكونر إنه يشعر بالاستياء من اقتراح كاتس نقل سكان غزة إلى رفح.

وأضاف الوزير البريطاني أنه يجب عدم تقليص مساحة الأراضي الفلسطينية مع ضرورة تمكين المدنيين من العودة لبلداتهم. وأكد أهمية التحرك نحو اتفاق لوقف إطلاق النار وفتح طريق نحو سلام دائم.

وقالت «منظمة العفو الدولية» إن على الدول الامتناع عن دعم نقل غير مشروع أو ترحيل للفلسطينيين كي لا تتورط في جرائم إسرائيل. في هذا الوقت استمر جيش الاحتلال في أعمال القصف والقتل.

وفي مدينة غزة، كانت عائلة جودة التي تقطن مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، تهجع في نومها داخل منزلها، حين باغتها صاروخ إسرائيلي من الوزن الثقيل، أسفر عن تدمير المنزل بالكامل، واستشهاد 11 من أفراد الأسرة، وإصابة الآخرين بجراح بينها الخطيرة.

ويقول أحد جيران العائلة الذي يقطن على بعد عشرات الأمتار من المنزل واصفا ما جرى «الجميع كان نائما، ونزل وفجأة صار انفجار كبير وسمعنا تناثر الحطام»، ويضيف لـ« القدس العربي»: «ما عرفنا في أول القصف نطلع من البيت بسبب الغبار». ومن مشفى الشفاء القريب من مكان سكن الأسرة، خرجت جنازات الضحايا بعد بكاء وصراخ وأنين الأهالي إلى مثواها الأخير لتوارى الثرى في مقبرة قريبة. كما ارتقى 3 شهداء بينهم رضيع، في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية قرب مدرسة شهداء الشاطئ.

وبذات الوتيرة من التصعيد، استهدفت قوات الاحتلال مناطق وسط قطاع غزة، حيث ارتقى مواطن ونجله، في غارة نفذها الطيران المروحي وطالت منزلا لعائلة أبو شرخ في مدينة دير البلح، فيما ارتقى شهيدان وأصيب عدد من المواطنين في استهداف منزلا لعائلة الخروبي في مخيم البريج، وأعلن مستشفى العودة في مخيم النصيرات عن استقبال شهيد وإصابتين جراء استهداف الاحتلال تجمعا للمواطنين في منطقة أرض المفتي شمال المخيم.

وحسب مصادر طبية فقد وصل حتى عصر الأربعاء، 30 شهيدا إلى مشافي مدينة خان يونس، بينهم 7 قدموا من منطقة تقع غرب مدينة رفح المجاورة، خلال انتظارهم الحصول على المساعدات الإنسانية، فيما قضى آخرون في استهدافات دامية لخيام النازحين في منطقة المواصي، واستشهد 6 آخرين في شارع رقم 5 بالمدينة، ومن بين الشهداء من ارتقى في قصف طال بلدة القرارة وخيمة نازحين في منطقة البراق، إضافة إلى 4 شهداء قضوا في قسم العناية المركزة متأثرين بجراحهم السابقة.

وقال إبراهيم النجار، وهو نازح يقيم في المواصي منذ شهرين، لـ «القدس العربي»: «الغارات على الخيام في النهار والليل، وما في أمان لثانية نظل على قيد الحياة».

وأعلنت فرق الإسعاف في جنوب القطاع، عن ارتقاء 7 شهداء، وإصابة عدد كبير من منتظري المساعدات الغذائية بنيران جيش الاحتلال شمالي مدينة رفح، في هجوم جديد طال السكان المجوعين عند اقترابهم من أحد مراكز توزيع المساعدات التي أقامها جيش الاحتلال جنوب القطاع، وتديرها شركة أمريكية، في مشهد يتكرر بشكل يومي.

ميدانيا، قالت «كتائب الشهيد عز الدين القسام»، الذراع العسكري لحركة «حماس»، في بيان إن مقاتليها فجروا منزلًا مفخخا مسبقاً في قوة راجلة من جيش الاحتلال وإيقاعهم بين قتيل وجريح في حارة البيوك بمنطقة البلد وسط مدينة خان يونس جنوب القطاع.

كما أكدت «كتائب القسام» استهداف دبابة للاحتلال من نوع «ميركفاه» بعبوة أرضية شديدة الانفجار في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، وأنها استهدفت الثلاثاء «حفّارا» عسكريا بداخله جنديين للاحتلال بقذيفة «أر بي جي» ورصدت هبوط الطيران المروحي للإخلاء في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وعرضت «سرايا القدس»، الذراع العسكري لـ«حركة الجهاد الإسلامي»، مشاهد من استهداف مقاتليها مع فصائل المقاومة الفلسطينية بقذائف الهاون تجمعات لجنود وآليات الاحتلال في مناطق التوغل غفي مدينة خان يونس.

وقالت إنها قنصت جنديا إسرائيليا أعلى جبل الصوراني في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وقالت «ألوية الناصر صلاح الدين» إنها استهدفت تجمعا لجنود وآليات إسرائيلية شرقي جباليا البلد بقذائف الهاون.

وذكرت «كتائب الشهيد أبو علي مصطفى»، الذراع العسكري لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، أنها بالاشتراك مع «سرايا القدس» قصفت حشود الاحتلال المتمركزة في «شارع البداو» في منطقة السطر الغربي شمال خان يونس، بوابل من قذائف الهاون النظامي «عيار 60» ملم في وقت سابق.

وأكدت صحيفة «هآرتس» مقتل 62 جنديا بالجيش الإسرائيلي في غزة منذ بداية العام، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يزر أيا من عائلاتهم.