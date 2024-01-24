عشرات الشهداء في استهداف مركز لـ «الأونروا»… والمقاومة تقتل 15 جنديا بتفجير منزل

غزة -«القدس العربي»: استُشهد عشرات المواطنين النازحين، غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن، وأصيب آخرون، إثر قصف مدفعي للاحتلال استهدف مبنى تعليميا يؤوي في داخله أكثر من 10 آلاف نازح، يتبع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” في خان يونس جنوب قطاع غزة.

في حين، أعلنت كتائب “القسام” إن “مجاهديها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية تزيد على 15 جنديا تحصنت داخل منزل غرب مدينة خان يونس (جنوب قطاع غزة) بقذيفة “تي بي جي” المضادة للتحصينات، وأوقعتهم جميعا بين قتيل وجريح.

وأدى القصف، حسب وكالة “وفا” إلى اندلاع حريق ضخم في خيام النازحين، واستشهاد وإصابة العشرات، علما أن دبابات الاحتلال تحاصر المبنى منذ عدة أيام.

وقال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن القصف الذي استهدف الملجأ يشكل “انتهاكا صارخا” لقواعد الحرب. فيما بيّن مدير شؤون الأونروا في

محكمة العدل الدولية تصدر غداً قرارها بشأن اتخاذ تدابير في دعوى الإبادة ضد إسرائيل

غزة توماس وايت أن فريقا من منظمة الصحة يحاول معنا الوصول إلى الملجأ، لكن القوات الإسرائيلية تغلق الطرق المؤدية إليه. وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن المنظمة الأممية أرسلت فريقا لتقييم الوضع في المركز. وعبرت الخارجية الأمريكية عن أسفها للهجوم، داعية لحماية منشآت الأمم المتحدة.

إضافة إلى القصف على الملجأ، استشهد عشرات المواطنين وأصيب آخرون، إثر قصف استهدف مسجد عمر بن عبد العزير في حي التنور في مدينة رفح، ونقلوا إلى مستشفى أبو يوسف النجار.

وأيضا يستهدف الاحتلال بشكل مُركّز محيط مجمع ناصر الطبي الحكومي، ومستشفى الأمل، التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في مدينة خان يونس (جنوب)، كما قطع الطرق المؤدية إليهما، وفق وزارة الصحة في غزة.

وقال متحدث الوزارة أشرف القدرة: “المسيّرات الإسرائيلية تطلق نيرانها الكثيفة على ساحات ومباني المستشفيين، فيما تقطع قوات الاحتلال الطرق المؤدية إليهما وتمنع حركة الإسعاف”.

في الموازاة، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن الاحتلال يواصل حصاره لمستشفى الأمل ومقر الجمعية في خان يونس جنوب قطاع غزة، ومنذ ظهر أمس يفرض منع التجول الكامل، وسط استمرار إطلاق النار والقصف العنيف على محيط المستشفى، عدا عن اقتراب الآليات العسكرية الإسرائيلية من جميع الاتجاهات.

في غضون ذلك، ذكرت مصادر طبية أن قوات الاحتلال ارتكبت 24 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 210 شهداء و386 مصابا، خلال الـ24 ساعة الماضية. وأضافت أن العدوان على غزة خلّف نحو 63740 مصابا بجروح مختلفة، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف الوصول إليهم.

إلى ذلك، أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستصدر قرارها بشأن طلبات اتخاذ تدابير مؤقتة في قضية “الإبادة الجماعية” المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، يوم الجمعة المقبل.