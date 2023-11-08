عشرات الشهداء في غارات إسرائيلية متواصلة على غزة وسط اشتباكات ميدانية ضارية- (فيديوهات)

غزة: أعلنت مصادر فلسطينية اليوم الأربعاء عن عشرات الشهداء في غارات إسرائيلية متواصلة على غزة وسط اشتباكات ميدانية ضارية.

وأفادت المصادر بانتشال 15 شهيدا من عائلة واحدة في قصف منزل سكني في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وذكرت المصادر أنه جرى انتشال 10 شهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، فيما استشهد ثلاثة جراء استهداف منزل في محيط شارع العجارمة شمال غزة. كما استشهد 17 آخرون في قصف منزل سكني وسط خان يونس جنوب القطاع.

فلسطيني من غزة: "لو هدوا البيت أنا صامد" pic.twitter.com/ElAa3nZVml — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 8, 2023

وبحسب المصادر فإن مناطق سكنية في مدينة غزة مثل أحياء النصر والشيخ رضوان والشجاعية ومخيم الشاطئ للاجئين شهدت هجمات جوية ومدفعية إسرائيلية مكثفة الليلة الماضية وصباح اليوم.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين المبلغ عنه منذ بدء الحرب على غزة إلى 10328، منهم 67 بالمئة من الأطفال والنساء، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.

وتم الإبلاغ عن فقدان حوالي 2450 آخرين، من بينهم 1350 طفلاً، وربما كانوا محاصرين أو ماتوا تحت الأنقاض، في انتظار الإنقاذ أو التعافي.

وتزامن ذلك مع اشتباكات عنيفة بين مقاتلي كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وقوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في عدة محاور من مدينة غزة.

الآن الآن

اشتباكات عنيفة ومتواصلة تخوضها المقاومة الباسلة ضد قوات العدو المتوغلة غرب مدينة غزة .

اللهم سدد الرمي وثبت الأقدام pic.twitter.com/rNX1ilx6RY — بلال نزار ريان (@BelalNezar) November 8, 2023

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم عن مقتل أحد جنوده خلال معارك في شمال قطاع غزة، وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة في القتال الذي دار خلال الليل.

وقال الجيش إنه هاجم 14 ألف هدف في قطاع غزة منذ السابع من الشهر الماضي وقضى على العديد من ناشطي حماس، منهم القادة على كافة المستويات، ودمر ما يزيد عن 100 فتحة لأنفاق وما يزيد عن 4 آلاف وسيلة قتالية.

في هذه الأثناء حذرت الأمم المتحدة من أن وضع مئات الآلاف من الفلسطينيين في مدينة غزة ومناطق أخرى شمال وادي غزة يزداد سوءًا، حيث تستمر الاشتباكات المسلحة والقصف المكثف بينما يكافح الناس لتأمين الحد الأدنى من المياه والغذاء للبقاء على قيد الحياة.

"مش حعرف أعيش من غيرك".. أم فلسطينية من غزة تودع طفلها الذي قتله الاحتلال الإسرائيلي المجرم وتحتضنه الحضن الأخير في هذه الحياة. pic.twitter.com/XHGW7BQh3O — رضوان الأخرس (@rdooan) November 8, 2023

(وكالات)