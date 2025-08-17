عشرات الشهداء في غزة… وتحذيرات من «هندسة التجويع»

غزة – «القدس العربي»: بشكل خطير جدا صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي من عمليات قصف ونسف المنازل في مناطق التوغل البري الجديدة في مدينة غزة، مع اقتراف عدة مجازر دامية، بهدف تنفيذ مخطط النزوح القسري الذي أُقر مؤخرا، بعد الإعلان عن بدء أولى مراحله، فيما طالت عمليات الإعدام المتعمد طالبي المساعدات من السكان المجوعين قرب مراكز التوزيع.

وقالت مصادر في مستشفيات غزة إن 57 فلسطينيا استشهدوا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي القطاع منذ فجر الأحد، بينهم 38 من طالبي المساعدات. وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة في وقت سابق، تسجيل 47 شهيدا و226 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية إلى 61,944 شهيدا و155,886 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

شهداء مناطق النزوح

وقالت مصادر طبية إن سبعة مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون بجراح مختلفة جراء قصف محيط المستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، في منطقة قريبة جدا من حي الزيتون الذي شرع جيش الاحتلال في هجوم بري واسع منذ أيام، يهدف إلى السيطرة الكاملة عليه بعد إجبار سكانه على النزوح القسري.

وترافق ذلك مع تصعيد عمليات القصف الجوي والمدفعي على الحي الواقع جنوب شرق المدينة، حيث دُمّر عدد من المنازل بالغارات فيما نسفت وحدات الهندسة العسكرية الإسرائيلية أخرى باستخدام المتفجرات والروبوتات المفخخة. وذكرت مصادر محلية أن طيران الاحتلال قصف بناية سكنية في محيط المجمع الإسلامي جنوبي حي الصبرة المجاور، كما نفذ عدة غارات على حيي الشجاعية والتفاح شرق المدينة، فيما أطلقت طائرات مروحية النار بكثافة على تلك الأحياء.

إسرائيل تكثّف المقتلة وتهدد بتوسيع العدوان البري

وقال أطباء في مستشفى العودة في وسط قطاع غزة إنهم استقبلوا شهيدا و8 إصابات، جراء استهداف تجمعات المواطنين بالقرب من نقطة توزيع المساعدات على شارع صلاح الدين قرب «محور نتساريم». وأفاد شهود عيان بأن السكان المجوعين الذين كانوا في طريقهم إلى المساعدات واجهوا صعوبات كبيرة في نقل الضحايا، فاستعانوا بعربات تجرها الحيوانات ودراجات نارية لإيصالهم.

كما استشهد مواطن وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة في منطقة البصة بمدينة دير البلح، فيما استشهد مواطنان في قصف قرب «كيسوفيم» شرقي المدينة. وأفاد سكان محليون أن قصفا مدفعيا طال الأطراف الشمالية لمخيم النصيرات، حيث حلقت طائرات مسيرة من نوع «كواد كابتر» وأطلقت النار بشكل مباشر على المناطق السكنية.

وفي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، أعلن مستشفى ناصر عن ارتقاء ستة شهداء وإصابة العشرات من منتظري المساعدات قرب «محور موراج»، كما استشهد أربعة مواطنين جراء قصف خيمة تؤوي نازحين بالقرب من أبراج طيبة غرب المدينة. وتزامن ذلك مع تواصل عمليات قصف ونسف المنازل في مناطق التوغل الواسعة بالمدينة، حيث سجلت انفجارات عنيفة في البلدات الشرقية ووسط المدينة.

وقال أطباء في مستشفى الكويت التخصصي إنهم استقبلوا عددا من الإصابات معظمهم من الأطفال، جراء قصف استهدف خيام النازحين في المواصي غرب خان يونس، فيما أفادت مصادر محلية باستهداف حي الأمل شمال غرب المدينة.

كما أفادت تقارير محلية أن ثلاثة مواطنين استشهدوا برصاص جيش الاحتلال عند اقترابهم من نقطة توزيع مساعدات شمال غرب رفح، حيث يتعمد الجنود إطلاق النار على المتجمعين في مناطق مكشوفة قرب المراكز. وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» تلقيه تقارير «مزعجة للغاية» عن سقوط ضحايا أثناء بحثهم عن الطعام.

وقال رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير خلال جولة في غزة: «سنبدأ قريبا مرحلة جديدة من عمليات مركبات جدعون، وسنعمل على تعميق استهداف حماس في مدينة غزة». وأضاف أن «المعركة الحالية جزء من خطة طويلة الأمد تستهدف المحور وعلى رأسه إيران». وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر قد صادق في 8 أغسطس/ آب على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال تدريجي للقطاع، تبدأ بتهجير سكان مدينة غزة نحو الجنوب، ثم احتلال المخيمات وسط القطاع.

إنسانيا، قالت وزارة الصحة إن سبعة مواطنين استشهدوا نتيجة سوء التغذية خلال الساعات الماضية، بينهم طفلان، ليرتفع عدد ضحايا الجوع إلى 258، بينهم 110 أطفال. وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن سلطات الاحتلال «تواصل سياسة ممنهجة من هندسة التجويع والقتل البطيء»، مشيرا إلى وجود أكثر من 40 ألف رضيع يعانون سوء تغذية حاد.

وقال برنامج الأغذية العالمي إن «نصف مليون شخص في غزة على شفا المجاعة»، مؤكدا أن «وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لتوسيع المساعدات». من جهتها، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» إن «نظام المساعدات الإسرائيلي الأميركي في غزة ينزع الإنسانية ويجلب الموت»، داعية للعودة إلى آلية توزيع تحت إشراف الأمم المتحدة.

مأساة القطاع الصحي

وفي شهادة من غزة، قالت الممرضة الأمريكية من أصل فلسطيني أماندا ناصر، العاملة في مجمع ناصر الطبي، إن «آثار سوء التغذية طالت الطواقم الطبية نفسها». وأضافت لوكالة «الاناضول» أنها منذ وصولها قبل أسبوع تعمل في قسم الطوارئ وسط «تدفق متواصل للقتلى والجرحى والمرضى المصابين بمضاعفات الجوع».

وكانت «الأونروا» أكدت أن الجوع ينتشر بسرعة بين النساء والفتيات، مشيرة إلى أن مليون امرأة وفتاة يواجهن «التجويع الجماعي» ويضطررن لاتخاذ تدابير بقاء خطيرة مثل الخروج بحثا عن الماء والطعام.

كما أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن تيسير إطلاق سراح ستة معتقلين ونقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى، مؤكدة أنها سهّلت منذ مارس/ آذار إطلاق سراح 232 معتقلا، بينهم خمس نساء، لكنها لا تزال ممنوعة من زيارة المعتقلين داخل إسرائيل.

ميدانيا، قالت «كتائب الشهيد عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، إنها استهدفت دبابة ميركافا في حي الزيتون بقذيفة «الياسين 105»، كما بثت مشاهد لعمليات ضد آليات الاحتلال في خان يونس ومحور صلاح الدين. وأعلنت «سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي»، عن تدمير آلية عسكرية بتفجير عبوة ناسفة شرق مدينة غزة.