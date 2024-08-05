منوعات | أبيض و أسود

عشرات الشهداء في قصف مدرستين بغزة

5 - أغسطس - 2024

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غزة: استشهد 30 فلسطينيا وأصيب العشرات، الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف مدرستين تؤويان المئات من النازحين الفلسطينيين شمال غربي مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن 30 فلسطينيا استشهدوا وأصيب عشرات آخرون غالبيتهم من الأطفال بقصف إسرائيلي على مدرستي حسن سلامة والنصر اللتين تؤويان نازحين في حي النصر.

من جانبه، أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل، في بيان، بأن “80 بالمئة من شهداء وجرحى المجزرة الجديدة هم من الأطفال”.

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 5, 2024 الساعة 4:21 م

    لا إله إلا الله محمد رسول الله والشهيد الفلسطيني حبيب الله والله ينتقم من البعبع الصهيو أمريكي الغربي الحاقد على الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️💪🐒🚩🐒🚀

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