عشرات الشهداء في قصف مدرستين بغزة

غزة: استشهد 30 فلسطينيا وأصيب العشرات، الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف مدرستين تؤويان المئات من النازحين الفلسطينيين شمال غربي مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن 30 فلسطينيا استشهدوا وأصيب عشرات آخرون غالبيتهم من الأطفال بقصف إسرائيلي على مدرستي حسن سلامة والنصر اللتين تؤويان نازحين في حي النصر.

من جانبه، أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل، في بيان، بأن “80 بالمئة من شهداء وجرحى المجزرة الجديدة هم من الأطفال”.