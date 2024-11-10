عشرات الشهداء في مجزرة جباليا… وإعدام ميداني لـ3 أسرى

غزة – «القدس العربي»: استفاق قطاع غزة أمس الأحد على مجزرة إسرائيلية مروعة، ضمن مجازر، اقترفتها قوات الاحتلال، بعد استهداف منزل متعدد الطبقات يؤوي عدداً من العوائل النازحة في شمال قطاع غزة. وقالت وزارة صحة غزة إن الاحتلال الإسرائيلي قتل 51 فلسطينيا في القطاع وأصاب 164 آخرين خلال 24 ساعة. وفي مجزرة خطيرة في منطقة جباليا البلد، استشهد أكثر من 36 مواطنا غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما تواصلت عمليات البحث تحت الركام عن ضحايا آخرين، وأصيب العشرات بجراح بينها بليغة، جراء استهداف جيش الاحتلال بصواريخ ثقيلة منزلا لعائلة علوش في منطقة جباليا البلد.

ويأتي ذلك مع استمرار الحصار المحكم الذي تفرضه قوات الاحتلال هناك، والذي يحول دون وصول الطعام أو الدواء للسكان. وقال أسامة حمدان، القيادي في حركة «حماس» ، إن المحيط العربي «فشل في الضغط على العدو لكبح عدوانه». وقال إنه «لليوم 401 تتواصل فصول حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد قطاع غزة». وأشار إلى أن الاحتلال يرتكب مجازر مروعة ضد سكان شمال قطاع غزة، ويستخدم سلاح التجويع والتعطيش ومنع الدواء والمساعدات حتى مات الأطفال من شدة الجوع. وأوضح أنه «ثبت للعالم أن من يعطّل الوصول لاتفاق هو الاحتلال الصهيوني بغطاء أمريكي». وواصلت قوات الاحتلال أمس عدوانها في وسط غزة وجنوبها. وفي السياق، أعلنت هيئة شؤون الأسرى، أن جيش الاحتلال أعدم بالرصاص ثلاثة أسرى من غزة، وهم كبار في السن، بعد لحظات من الإفراج عنهم، من بوابة موقع «زيكيم» شمال غزة.

وفي المقابل شنت المقاومة سلسلة عمليات ضد الاحتلال. وقالت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، إن مقاتليها تمكنوا «من استهداف قوة صهيونية راجلة قوامها 15 جندياً بقذيفة «أر بي جي» والإجهاز عليهم من المسافة صفر.

وقال جيش الاحتلال أمس إن اثنين من ضباطه من وحدة المدرعات أصيبا بجروح خطيرة في قطاع غزة.

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