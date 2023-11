60 شهيدا وعشرات الجرحى في غارات للاحتلال الإسرائيلي على سيارات إسعاف تنقل جرحى من غزة- (فيديوهات)

غزة: استشهد 60 فلسطينيا على الأقل وأصيب العشرات مساء اليوم الجمعة في غارات إسرائيلية على سيارات إسعاف تنقل جرحى من مدينة غزة للعلاج في مصر بحسب ما أعلن مصدر طبي.

وقال مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سلمية للصحافيين إن غارات إسرائيلية استهدفت سيارات إسعاف بينما كانت تنقل جرحى إلى معبر رفح لنقلهم للعلاج في مستشفيات مصرية.

وذكر أبو سلمية أنه تم استهداف سيارات الإسعاف في ثلاثة مواقع أحدها قرب بوابة مجمع الشفاء الطبي في غزة، ما أسفر عن 60 شهيدا وعشرات الجرحى.

🇵🇸🇮🇱🚨‼️ “The heavy strikes around of Al Quds Hospital in Tal Al Hawa in Gaza haven't stopped for the last 2 hours.“#Lebanon #Hezbollah #GazaGenocide #Gazabombing #Gaza #Jabalia #CeasefireForGazaNOW #CeasefireNOW #CeaseFireInGaza #IsraelAttack #فلسطين_الان #غزة_تستغيث… pic.twitter.com/zcEMJs8L82

— Ruheen Bi (@iamruheen) November 3, 2023