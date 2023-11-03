60 شهيدا وعشرات الجرحى في غارات للاحتلال الإسرائيلي على سيارات إسعاف تنقل جرحى من غزة- (فيديوهات)

غزة: استشهد 60 فلسطينيا على الأقل وأصيب العشرات مساء اليوم الجمعة في غارات إسرائيلية على سيارات إسعاف تنقل جرحى من مدينة غزة للعلاج في مصر بحسب ما أعلن مصدر طبي.

وقال مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سلمية للصحافيين إن غارات إسرائيلية استهدفت سيارات إسعاف بينما كانت تنقل جرحى إلى معبر رفح لنقلهم للعلاج في مستشفيات مصرية.

وذكر أبو سلمية أنه تم استهداف سيارات الإسعاف في ثلاثة مواقع أحدها قرب بوابة مجمع الشفاء الطبي في غزة، ما أسفر عن 60 شهيدا وعشرات الجرحى.

وقبل الحادثة حثت وزارة الصحة في غزة اللجنة الدولية للصليب الأحمر على مرافقة قافلة جرحى ستغادر من مجمع الشفاء الطبي في غزة لتأمين مرورها حتى وصولها لجنوب القطاع والسفر عبر معبر رفح مع مصر.

وذكرت الوزارة أن سيارات إسعاف كانت تقل 30 جريحا تعرضت أمس الخميس إلى هجمات إسرائيلية وتم منع خروجها من مدينة غزة باتجاه مناطق جنوب القطاع ومعبر رفح.

ويطوق جيش الاحتلال الإسرائيلي بدبابات وآليات عسكرية منذ أيام مدينة غزة من محاورها الثلاثة الرئيسية الجنوبية والشمالية الغربية في إطار عملية توغل منذ خمسة أيام.

وفي السياق قالت مصادر طبية إن 10 فلسطينيين استشهدوا وأصيب عشرات آخرين في محيط قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة.

كما تحدث شهود عيان عن قصف لجيش الاحتلال في محيط مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطينية.

وقبل ساعات من ذلك قال المكتب الإعلامي الحكومي الذي تديره حركة “حماس” إن إسرائيل ارتكبت “مجزرة” بحق مدنيين نازحين من غزة خلفت ما لا يقل عن 15 شهيدا.

وذكر رئيس المكتب الإعلامي سلامة معروف للصحافيين، أن هجمات الاحتلال استهدفت عشرات النازحين لدى محاولتهم الخروج من مدينة غزة باتجاه جنوب وادي غزة.

وأظهر مقطع فيديو أشلاء متقطعة لشهداء من بينهم نساء وأطفال وهم ملقون على الأرض في شارع (الرشيد) الساحلي غرب مدينة غزة.

كما أعلنت مصادر فلسطينية عن استشهاد العميد جمال موسى مدير الأمن الخاص بجهاز الشرطة في غزة جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في خان يونس جنوب قطاع غزة.