عشرات الشهداء والجرحى في غزة وعواصف تطيح بالخيام

غزة ـ القدس – «القدس العربي» ووكالات: أدّت غارات جوية عنيفة شنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، بينهم أطفال، وسط حصار إسرائيلي مطبق يسبّب جوعًا في القطاع، وطقس عاصف أدى إلى تطاير خيام النازحين.

وبلغ عدد الشهداء الذين قتلهم الاحتلال أكثر من 29 شهيدًا حتى وقت كتابة هذا التقرير، وفق ما ذكرته مصادر طبية لشبكة “الجزيرة”.

واستنكر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس الأربعاء، استمرار الحصار الإسرائيلي، وقال إن المساعدات المقدّمة إلى الفلسطينيين في قطاع غزة مسألة “غير قابلة للتفاوض”.

وحذّر مدير الاتصال لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، جوناثان فاولر، في مقابلة مع وكالة “الأناضول”، من فظاعة الوضع في قطاع غزة.

وقال إن المجاعة في غزة “قرار سياسي إسرائيلي بالكامل”.

وزادت معاناة السكان في غزة، ولا سيما النازحين، مع هبوب عاصفة رملية مصحوبة برياح شديدة على المنطقة، ما أدى إلى اقتلاع العديد من خيام النازحين في مناطق عدة من القطاع، وتدمير مقتنياتهم، فيما اشتكى أصحاب الأمراض المزمنة والصدرية والحساسية من دخول الأتربة إلى منازلهم بسبب تحطّم النوافذ في الغارات الإسرائيلية السابقة.

وفي إسرائيل اندلعت حرائق غابات قرب القدس، مما أجبر السلطات على إخلاء تجمعات سكنية وإغلاق طريق سريع رئيسي ومناشدة المجتمع الدولي المساعدة في إخماد الحريق.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الحرائق اقتربت من مدينة تل أبيب.

وأظهرت لقطات تلفزيونية النيران على امتداد طريق سريع رئيسي بين القدس وتل أبيب أشخاصا يتركون سياراتهم ويهربون من الحرائق، بينما يتصاعد دخان كثيف فوق التلال المحيطة بالمنطقة.

واتهمت جهات في إسرائيل ومن بينها الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، مواطنين فلسطينيين بالمسؤولية عن إشعال حرائق ضخمة، توسعت بشكل هائل بفعل الحر ورياح الخماسين في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحرائق التي شبت الأربعاء قد تكون الأكبر في تاريخ الدولة العبرية، في حين أفيد عن توقيف 3 أشخاص وفق الإذاعة الإسرائيلية.