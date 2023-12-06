عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي مكثف على قطاع غزة

غزة: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، عدوانها على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وقصفها المكثف على شمال ووسط وجنوب القطاع المحاصر، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، جلهم من الأطفال والنساء.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن 6 شهداء سقطوا وأصيب العديد من المواطنين، فجر اليوم، في قصف إسرائيلي على منزلين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بينما ارتقى 3 شهداء وسقط عدد من الجرحى في غارة من قبل الطائرات الحربية الاسرائيلية استهدفت منزلاً في المخيم الغربي بخان يونس.

وتواصل القصف المدفعي على أحياء التفاح والدرج والشجاعية في مدينة غزة، وعلى شرقي خان يونس والفخاري وخزاعة وعبسان.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي وابلاً من القنابل الفسفورية والدخانية باتجاه وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وتحدثت مصادر في الدفاع المدني، عن أن عددا كبيرا من الشهداء والجرحى من ضحايا العدوان الاسرائيلي المتواصل على القطاع دفنوا تحت الأنقاض وسط صعوبات انتشالهم.

في غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال 35 من العاملين في المجال الطبي من بينهم أطباء وضباط إسعاف.

وارتفعت حصيلة الشهداء إلى نحو 16.250 شهيدا منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر الماضي، من بينهم أكثر من 1240 شهيدا منذ انتهاء “الهدنة الإنسانية المؤقتة” مطلع الشهر الجاري.

وبلغ عدد النازحين قسرا في القطاع منذ بدء العدوان، نحو 1.9 مليون نازح، بحسب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، يمثلون أكثر من 80% من تعداد سكان القطاع.

وفي السياق، حذّرت منظمة الصحة العالمية، من أنّ الوضع في غزة “يقترب من أن يكون الأحلك في تاريخ البشرية”.

(وكالات)