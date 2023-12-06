سياسة | عربي | فلسطين

عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي مكثف على قطاع غزة

6 - ديسمبر - 2023

حجم الخط
1

غزة: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، عدوانها على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وقصفها المكثف على شمال ووسط وجنوب القطاع المحاصر، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، جلهم من الأطفال والنساء.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن 6 شهداء سقطوا وأصيب العديد من المواطنين، فجر اليوم، في قصف إسرائيلي على منزلين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بينما ارتقى 3 شهداء وسقط عدد من الجرحى في غارة من قبل الطائرات الحربية الاسرائيلية استهدفت منزلاً في المخيم الغربي بخان يونس.

وتواصل القصف المدفعي على أحياء التفاح والدرج والشجاعية في مدينة غزة، وعلى شرقي خان يونس والفخاري وخزاعة وعبسان.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي وابلاً من القنابل الفسفورية والدخانية باتجاه وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وتحدثت مصادر في الدفاع المدني، عن أن عددا كبيرا من الشهداء والجرحى من ضحايا العدوان الاسرائيلي المتواصل على القطاع دفنوا تحت الأنقاض وسط صعوبات انتشالهم.

في غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال 35 من العاملين في المجال الطبي من بينهم أطباء وضباط إسعاف.

وارتفعت حصيلة الشهداء إلى نحو 16.250 شهيدا منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر الماضي، من بينهم أكثر من 1240 شهيدا منذ انتهاء “الهدنة الإنسانية المؤقتة” مطلع الشهر الجاري.

وبلغ عدد النازحين قسرا في القطاع منذ بدء العدوان، نحو 1.9 مليون نازح، بحسب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، يمثلون أكثر من 80% من تعداد سكان القطاع.

وفي السياق، حذّرت منظمة الصحة العالمية، من أنّ الوضع في غزة “يقترب من أن يكون الأحلك في تاريخ البشرية”.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول إبن آكسيل:
    ديسمبر 6, 2023 الساعة 8:14 ص

    ” فعسى أن تكرهوا شيئا و يجعل الله فيه خيرا كثيرا ” على قدر الجنون الحالي للصهاينة و الثمن العصيب لذلك سيكون “الخير الكثير” لأهل غزة و لفلسطين ….

    رد

أخبار ذات صلة

أمنستي تدعو لتحقيق دولي بـ”جرائم حرب” إسرائيلية في غزة بسبب عمليات تدمير “غير مبررة”
5 - سبتمبر - 2024
مشاهد مؤلمة.. استشهاد 27 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال منذ صباح الخميس بقصف إسرائيلي على منازل مأهولة في قطاع غزة- (فيديوهات)
22 - أغسطس - 2024
منسقة أممية: قطاع غزة بلغ نقطة تحول رهيبة من حيث الألم والدمار والصدمات والخسائر في الأرواح
30 - يوليو - 2024
البرلمانية رشيدة طليب تطالب باعتقال نتنياهو أثناء وجوده في واشنطن وتسليمه لمحكمة لاهاي
23 - يوليو - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية