عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي عنيف على منازل مأهولة في غزة ورفح

غزة: استشهد وأصيب عشرات المدنيين الفلسطينيين، فجر اليوم السبت، جراء قصف إسرائيلي على مدينتي غزة ورفح جنوب القطاع.

وأكدت مصادر محلية استشهاد خمسة مواطنين وإصابة عدد آخر جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا مأهولا يعود لعائلة شتيوي، غرب معبر رفح جنوب القطاع، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما ارتقى وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي لمنازل مأهول في محيط مجمع الصحابة الطبي وسط غزة، تعود لعائلاتي حماد وعطا الله، وأكدت المصادر المحلية أنه لا توجد إمكانية لانتشال جثامين الشهداء بسبب تواجد دبابات الاحتلال في مناطق قريبة من شارع الجلاء في المدينة.

(وكالات)