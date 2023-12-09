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عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي عنيف على منازل مأهولة في غزة ورفح

9 - ديسمبر - 2023

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غزة: استشهد وأصيب عشرات المدنيين الفلسطينيين، فجر اليوم السبت، جراء قصف إسرائيلي على مدينتي غزة ورفح جنوب القطاع.

وأكدت مصادر محلية استشهاد خمسة مواطنين وإصابة عدد آخر جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا مأهولا يعود لعائلة شتيوي، غرب معبر رفح جنوب القطاع، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما ارتقى وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي لمنازل مأهول في محيط مجمع الصحابة الطبي وسط غزة، تعود لعائلاتي حماد وعطا الله، وأكدت المصادر المحلية أنه لا توجد إمكانية لانتشال جثامين الشهداء بسبب تواجد دبابات الاحتلال في مناطق قريبة من شارع الجلاء في المدينة.

(وكالات)

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  1. يقول صحفي استقصائي:
    ديسمبر 9, 2023 الساعة 5:14 ص

    طائرات امريكية شاركت في هذا القصف و ذلك لكي تثبت امريكا انها مازالت على ولائها لإسرائيل و انها لم تكتفي فقط باستخدام حق النقض الفيتو في مجلس الامن لصالح استمرار الارهاب الاسرائيلي

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  2. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 9, 2023 الساعة 7:11 م

    إجرام صهيوني أمريكي وغربي ظالم حاقد سارق لأرض فلسطين، يا الله انتقم من عصابة البيت الأبيض الأمريكي شر انتقام والحق بهم يا ذا القوة المتين هزيمة نكراء لم تسمع بها الغبراء بجاهك يا منتقم يا جبار يا عزيز يا قهار 🇵🇸😫✌️😫✌️😫✌️😫✌️😫

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