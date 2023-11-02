عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي لمربع سكني في مخيم البريج- (صور وفيديو)

فلسطينيون يتفقدون المباني التي دمرت في غارة إسرائيلية على مخيم البريج

غزة: استشهد، الخميس، 15 فلسطينيا وأصيب العشرات، إثر قصف إسرائيلي استهدف مربعا سكنيا يضم عدد من المنازل، في مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وقال محمود بصل، متحدث الدفاع المدني الفلسطيني في القطاع للأناضول، إن طواقم الدفاع المدني “انتشلت 15 شهيدا سقطوا في قصف إسرائيلي لمربع سكني، بمخيم البريج”، مشيرا إلى أن القصف خلف أيضا عشرات المصابين.

وأضاف: “هناك أيضا عشرات المفقودين تحت أنقاض المنازل (لم يذكر عددها)، وتعمل الطواقم على إنقاذهم”.

وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن شهود عيان، بأن المقاتلات الحربية الإسرائيلية “دمرت منازل مخيم البريج وساوتها بالأرض”، واصفا حجم الدمار بأنه “كبير”.

اليوم ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في قطاع غزة ووين؟ بالجنوب.. ودعاية الاحتلال انه يستهدف الشمال والباقي آمن.. أمامكم مربعا سكنيا كاملا تم محوه في مخيم البريج جنوب وادي غزة. الشاب في الفيديو يقول على الأقل بين 200 شهيد ومفقود..#CeasefireForGazaNOW pic.twitter.com/IXHq31dR76 — مُنى حوّا • Muna Hawwa (@MunaHawwa) November 2, 2023

ولليوم الـ27 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، واستشهد إجمالا 9061 فلسطينيا، بينهم 3760 طفلا، وأصاب 32000، كما استشهد 133 فلسطينيا واعتقل نحو 1900 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

فيما قتلت حركة “حماس” أكثر من 1538 إسرائيليا وأصابت 5431، وفقا لمصادر إسرائيلية رسمية. كما أسرت ما لا يقل عن 242 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون الاحتلال.

(الأناضول)