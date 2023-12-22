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عشرات الشهداء والجرحى من عائلة “البرش” بقصف إسرائيلي شمال غزة- (فيديوهات)

منذ ساعة واحدة

منير البرش وابنته الشهيدة- صورة متداولة بفيسبوك

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غزة: استشهد وأصيب عشرات من عائلة “البرش” الفلسطينية، في غارتين إسرائيليتين، الخميس والجمعة، استهدفتا منازلها في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.
وقال مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية في غزة منير البرش، إنه تعرض للإصابة وإن ابنته استشهدت، فيما أصيب عدد من أفراد أسرته وأسرة شقيقه جراء قصف إسرائيلي استهدف منزل الأخير في جباليا، مساء الخميس.


وفي غارة أخرى، أفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 16 فلسطينيا وإصابة نحو 50 آخرين بجروح متفاوتة جميعهم من عائلة “البرش” جراء قصف استهدف منزلا للعائلة في جباليا.
وأشارت المصادر إلى أن طواقم الدفاع المدني ما تزال تجري عمليات بحث عن شهداء وجرحى تحت الأنقاض.


وذكر شهود عيان، بأن الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية تقصف منذ مساء الخميس، بشكل عنيف شمال قطاع غزة وخاصة بلدة جباليا، بالتزامن مع اشتباكات ضارية مع عناصر المقاومة الفلسطينية بالمنطقة ذاتها.
ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى صباح الجمعة “20 ألفا و57 شهيدا و53 ألفا و320 جريحا، معظمهم أطفال ونساء”، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

(وكالات)

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  1. يقول عبد الله:
    ديسمبر 22, 2023 الساعة 1:40 م

    رحم الله ابنتك وتقبها في عليين. انت رجل بطل قمت بدور عظيم . جزاك الله الفردوس الاعلى

    رد

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