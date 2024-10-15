عشرات الشهداء والمصابين في سلسلة مجازر إسرائيلية ضد غزة.. والحصار يخنق مناطق الشمال

غزة – “القدس العربي”:

سقط عشرات الشهداء والمصابين بينهم أطفال ونساء، في عدة مجازر اقترفتها قوات الاحتلال ضد مناطق عدة في قطاع غزة، تسبب أحدها في إبادة عائلة بالكامل من السجل المدني، فيما واصلت تلك القوات حصارها المشدد على مناطق شمال قطاع غزة، التي تعاني من الجوع ونقص الدواء.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة في غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 55 شهيدًا و329 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 42,344 شهيدًا و99,013 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي التفاصيل، استمرت هجمات قوات جيش الاحتلال على شمال قطاع غزة، حيث تركز معظم الهجمات على مخيم جباليا والأحياء المجاورة له.

العملية العسكرية في جباليا

وشهدت العديد من مناطق مخيم جباليا قصفا جويا ومدفعيا عنيفا جدا، على وقع تحركات الدبابات والآليات العسكرية في عدة اتجاهات، من ضمنها المناطق التي لا يزال سكانها محاصرين ولا يستطيعون التحرك من منازلهم، في ظل الاستهدافات المتلاحقة.

وذكرت مصادر محلية أن القصف تركز على عدة مناطق منها الترنس ووسط المخيم ومنطقة الفالوجا وبركة أبو راشد ومحيط النادي، كما طال القصف شوارع وأحياء أخرى تقع شمال المخيم وأخرى من جهة الغرب، وتحديدا من المناطق التي تحده على بداية مناطق مدينة غزة.

وأبقت قوات الاحتلال في ذات الوقت هجماتها على منطقة التوام ومنطقة الصفطاوي والمربعات السكنية المحيطة بها، وسجل سقوط عشرات قذائف المدفعية على تلك المناطق، كما تعرضت لعدة عمليات قصف جوي عنيف.

وحسب المصادر وطواقم الإسعاف التي تتحرك بصعوبة في منطقة جباليا، فإن استهدافات عنيفة أخرى طالت منطقة أبراج الشيخ زايد والمنطقة المجاورة لها، والعديد من أحياء بلدة بيت لاهيا المجاورة.

وأبقت قوات الاحتلال على حركة الطائرات المسيرة من نوع “كواد كابتر” فوق أجواء المخيم، والتي قامت بإطلاق النار على كل جسم متحرك.

كما استمرت تلك القوات في إطلاق النار على السكان، الذين سلكوا عدة طرق للهروب من جحيم النار والتوغل البري العنيف.

حصار محكم

وفي تلك الطرقات هناك عشرات الجثامين لشهداء سقطوا خلال النزوح القسري، فيما هناك أعداد أخرى سقطت في استهدافات المنازل، ولم تتمكن طواقم الإسعاف من الوصول إليهم، حيث ترجح الجهات الطبية أن تكون أجسادهم قد بدأت بالتحلل.

ولا يزال المخيم تحديدا وباقي مناطق شمال القطاع تتعرض لحصار بري محكم، تسانده الطائرات الحربية والاستطلاعية التي تجوب سماء شمالي القطاع، وتفصله بشكل كامل عن مدينة غزة.

وبشكل مستمر توجه العوائل المحاصرة داخل المخيم، ومن ضمنها مصابون وشهداء جراء الاستهدافات الإسرائيلية، نداءات استغاثة، لكن دون قدرة أي من الطواقم الطبية أو طواقم الإنقاذ من الوصول إليهم.

وتقدر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، عدد المحاصرين من الفلسطينيين شمالي قطاع غزة بنحو 400 ألف مواطن.

مجازر في غزة

وفي السياق، فقد استمرت هجمات جيش الاحتلال على مناطق شمال مدينة غزة، وتعرضت أحياء مثل الجلاء والشيخ رضوان والمناطق القريبة من حي الصفطاوي لعمليات قصف مدفعي وإطلاق نار من قبل الآليات العسكرية الإسرائيلية التي تتوغل على مسافة قريبة منها، وذلك علاوة عن الاستهدافات التي طالت جنوب وشرق المدينة، ما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا.

وجاء ذلك في وقت استمرت فيه هجمات جيش الاحتلال على مناطق أخرى تقع شرق وجنوب مدينة غزة، وتحديدا على حي الزيتون، حيث قامت آليات الاحتلال بإطلاق نيران رشاشاتها على المناطق المحيطة بدوار الكويت جنوبي الحي.

كما قامت طائرة مروحية إسرائيلية بإطلاق النار تجاه المناطق الشرقية من الحي، فيما سجل سقوط قذائف مدفعية على مناطق أخرى تقع في محيط منطقة المصلبة ودوار دولة وشارع صلاح الدين.

إبادة العائلات

في الموازاة استمرت هجمات جيش الاحتلال على مناطق وسط قطاع غزة، وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة المغراقة التي تحد “محور نتساريم” من الجهة الشمالية لوسط القطاع، كما تعرضت مناطق محيط شركة الكهرباء والمفتي لقصف مدفعي عنيف، هز مخيم النصيرات.

وقامت طائرات مسيرة من نوع “كواد كابتر” بإطلاق نار على محيط الحي الجديد شمال غرف مخيم النصيرات، على وقت سقوط عدة قذائف مدفعية على المكان.

وجاء ذلك في وقت تعرضت فيه أطراف مخيم البريج لقصف مدفعي وإطلاق نار كثيف من قبل الآليات الإسرائيلية المنتشرة قرب الحدود.

كما سجل تعرض مناطق أخرى شرق مدينة دير البلح لقصف مدفعي مشابه.

واقترفت قوات الاحتلال مجزرة خطيرة في مدينة خان يونس، أسفرت عن استشهاد 10 مواطنين، بينهم نساء وأطفال، حيث نقلوا جميعا شهداء لمجمع ناصر الطبي، هم وعدد من المصابين، بجروح مختلفة، بعد قصف الطيران الحربي منزلا لعائلة “أبو طعيمة” يؤوي نازحين في منطقة بني سهيلا شرق المدينة.

إلى ذلك فقد واصلت قوات الاحتلال، عمليات القصف المدفعي للعديد من البلدات والأحياء الواقعة على مقربة من الحدود الشرقية لمدينة خان يونس.

وفي مدينة رفح، حيث تتواصل العملية البرية الطويلة، تعرضت مناطق شرق المدينة لقصف مدفعي عنيف، فيما جرى تسجيل قيام قوات الاحتلال المتوغلة بإطلاق النار على عدة أحياء من أسلحة رشاشة ثقيلة.

وقام جيش الاحتلال بنسف عدة مبان تقع وسط المدينة، فيمت تعرضت مناطق أخرى قريبة من “محور فيلادلفيا” الفاصل بين المدينة والأراضي المصرية لعمليات إطلاق نار كثيف.

وحسب الأنباء التي وردت من مدينة رفح فإن جيش الاحتلال شن غارات على حي الجنية شر ق المدينة، وغارات أخرى على حيي السعودي وتل السلطان غربا.