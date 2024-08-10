مجزرة مروعة.. 100 شهيد بقصف إسرائيلي خلال صلاة الفجر استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة- (صور وفيديوهات)

غزة: استشهد أكثر من 100 فلسطيني وأصيب عشرات آخرون، فجر السبت، في مذبحة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصفه نازحين بشكل مباشر خلال تأديتهم صلاة الفجر بمدرسة التابعين في حي الدرج وسط مدينة غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن “جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مذبحة داخل مدرسة التابعين بمدينة غزة راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات الإصابات”.

وأضاف المكتب، في بيان، أن “هذا القصف يأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني بشكل واضح”.

وذكر أن “جيش الاحتلال قصف النازحين بشكل مباشر خلال تأديتهم صلاة الفجر، وهذا ما رفع أعداد الشهداء بشكل متسارع”.

وتابع: “من هول المذبحة وعدد الشهداء الكبير لم تتمكن الطواقم الطبية والدفاع المدني وفرق الإغاثة والطوارئ من انتشال جثامين جميع الشهداء حتى الآن (3:30 ت.غ)”.

مشاهد توثق المجزرة التي ارتكبها الاحتلال باستهداف مصلى داخل مدرسة التابعين للنازحين اثناء صلاة الفجر راح ضحيته أكثر من 100 شهيد. pic.twitter.com/kHR4v9P2pk — Sadiq Aodini (@aodini1076731) August 10, 2024

وأعرب الإعلامي الحكومي عن إدانته بأشد العبارات لهذه “المذبحة المروعة التي ارتكبها الاحتلال”، داعياً العالم لإدانتها.

وحمل إسرائيل والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن المذبحة.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية بالضغط على إسرائيل لـ”وقف جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين والنازحين في قطاع غزة، ووقف شلال الدم المتدفق في القطاع”.

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أكثر من 100 شهيد وعشرات المصابين جراء قصف طيران الاحتلال لمدرسة في حي الدرج وسط مدينة غزة أثناء صلاة الفجر.

النيران اشتعلت في أجساد المواطنين، والطواقم تعمل جاهدة للسيطرة على الحريق وانتشال جثث الشهداء وإنقاذ الجرحى. pic.twitter.com/wmFgYbmc9l — Islam Bader | إسلام بدر (@islambader1988) August 10, 2024

من جانبه، قال المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني في غزة محمود بصل، في بيان، إنه “بعد القصف الإسرائيلي على مدرسة التابعين في مدينة غزة اشتعلت النيران بأجساد المواطنين”.

بعد القصف الصهيوني على مدرسة التابعين اشتعلت النيران بأجساد المواطنين

وأضاف أن “طواقم الدفاع المدني تحاول السيطرة على الحريق لانتشال جثامين الشهداء وانقاذ الجرحى”.

ووصف بصل الحدث بأنه “مجزرة مروعة”.

وأفاد شهود عيان بأن القصف الإسرائيلي استهدف النازحين في مدرسة “التابعين” بثلاثة صواريخ بشكل مباشر في مصلى المدرسة.

وذكر الشهود أن جثامين الشهداء عبارة عن أشلاء متفحمة تتكدس في منطقة المصلى ويتناثر بعضها في فناء المدرسة نتيجة شدة القصف الإسرائيلي.

وأدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، “المجزرة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا الأعزل في مدرسة التابعين بحي الدرج التي تؤوي نازحين، وراح ضحيتها أكثر من 100 شهيد ومئات الإصابات، في جريمة جديدة تتحمل الإدارة الأمريكية مسؤوليتها جراء دعمها المالي والعسكري والسياسي للاحتلال”.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن أبو ردينة قوله إن “هذه الجريمة تأتي استمرارا للمجازر اليومية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة وكذلك في الضفة الغربية، والتي تؤكد مساعي دولة الاحتلال لإبادة شعبنا عبر سياسة المجازر الجماعية وعمليات القتل اليومية، في ظل صمت دولي مريب”.

وأضاف أنه “في الوقت الذي تعلن فيه الإدارة الأمريكية الإفراج عن 3.5 مليارات دولار لصالح إسرائيل، لإنفاقها على أسلحة وعتاد عسكري أمريكي تقوم فورا بارتكاب جريمة نكراء ومجزرة بحق أهلنا في غزة، النازحين في مدرسة بمدينة غزة. تتحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية المباشرة عن هذه المجزرة، وعن تواصل العدوان الإسرائيلي السافر على قطاع غزة في شهره العاشر”.

وقال أبو ردينة: “على الإدارة الأمريكية إجبار دولة الاحتلال فورا على وقف عدوانها ومجازرها ضد شعبنا الأعزل، واحترام قرارات الشرعية الدولية، ووقف دعمها الأعمى الذي يقتل بسببه الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ العزل”.

وقالت حركة حماس، السبت، إن الجيش الإسرائيلي “يختلق ذرائع واهية لاستهداف المدنيين والمدارس والمستشفيات وخيام النازحين لتبرير جرائمه في قطاع غزة”، معتبرة مجزرة مدرسة التابعين تصعيدا خطيرا في مسلسل جرائم الاحتلال “غير المسبوقة بتاريخ الحروب”.

وذكرت حماس أن “مجزرة التابعين في حي الدرج استمرار للإبادة النازية الصهيونية ضد شعبنا، والإدارة الأمريكية متواطئة في الجرائم”.

وأضافت: “مجزرة مدرسة التابعين في حي الدرج وسط مدينة غزة جريمة مروّعة تشكّل تصعيداً خطيراً في مسلسل الجرائم والمجازر غير المسبوقة في تاريخ الحروب، والتي تُرتَكَب في قطاع غزة على يد النازيين الجدد”.

من جهتها، قالت حركة الجهاد الإسلامي، السبت، إن “اختيار الاحتلال الإسرائيلي توقيت موعد صلاة الفجر لتنفيذ مجزرة رهيبة ضد النازحين بمدرسة التابعين، يؤكد أن لديه النية لإيقاع أكبر عدد ممكن من الشهداء في صفوف المدنيين بمن فيهم الأطفال وكبار السن”.

وأشارت حركة الجهاد، في تصريح أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)، إلى أن “الذرائع التي يقدمها جيش الاحتلال النازي لتدمير المدارس، هي ذاتها التي استخدمها لتدمير المستشفيات من قبل وثبت كذبها”.

وشددت على أن “استمرار الاحتلال باستهداف المدارس وتجمعات النازحين ومراكز الإيواء دليل على أنه يخوض حرب إبادة ضد الشعب في قطاع غزة، وأنه لم يكن ليستمر في جرائمه لولا الغطاء الأمريكي والدعم الذي توفره إدارة بايدن له”.

من جانبها، قالت حركة “فتح”: “إن المجزرة الدموية الشنعاء التي ارتكبها الاحتلال في مدرسة التابعين تمثّل ذروة الإرهاب والإجرام لدى حكومة الاحتلال الفاشيّة”.

وأضافت في بيان، أن “حكومة الاحتلال بارتكابها لهذه المجازر تؤكد بما لا يدع مجالا للشّك مساعيها لإبادة شعبنا عبر سياسة القتل التراكميّ، والمجازر الجماعيّة التي ترتعد لهولها الضمائر الحيّة”.

كما قال متحدث الحركة في غزة منذر الحايك، إن “الاحتلال يرتكب جريمة كبيرة وقاسية بحق المدنيين النازحين في مدرسة التابعين بغزة”.

وأضاف الحايك: “دماء الأطفال تستصرخ الضمير العالمي للتدخل لوقف المحرقة والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة”.

من جهتها، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إنه “ما كان لحكومة اليمين الفاشي في دولة الاحتلال الصهيوني أن ترتكب المجزرة في مدرسة التابعين وتواصل جرائم الإبادة الجماعية لولا الغطاء والإسناد السياسي والعسكري للولايات المتحدة الأمريكية والصمت العربي والدولي”.

أما حركة الأحرار الفلسطينية، فقد أدانت القصف الذي وصفته بـ”المذبحة المروعة” وقالت: “هذه جريمة مكتملة الأركان نفذت بصواريخ أمريكية”.

وحملت الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عنها.

بينما قالت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، في بيان، إن “أشلاء ودماء الأطفال وكبار السن والنساء في مجزرة مدرسة التابعين تفند أكاذيب جيش الاحتلال”.

وأضافت أن “أي ضغط يمارس لوقف إطلاق النار بغزة يجب أن يوجه نحو حكومة الاحتلال الفاشية كي توقف حربها الوحشية وعدوانها الهمجي على شعبنا الذي يتعرض للقتل والتشريد والتدمير الممنهج”.

وباستهداف مدرسة “التابعين” يرتفع عدد المدارس التي تؤوي نازحين وقصفها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة فقط خلال أسبوع واحد فقط إلى 6، ما خلف أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

والخميس، استشهد 15 فلسطينيا وأُصيب عشرات، بينهم أطفال، إثر استهداف طائرات حربية إسرائيلية مدرستي “الزهراء” و”عبد الفتاح حمود”، اللتين تؤويان نازحين بحي التفاح، شرق مدينة غزة، وفق جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة.

وفي 4 أغسطس/ آب الجاري، أعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في القطاع، في بيان، استشهاد 30 فلسطينيا وإصابة العشرات 80 بالمئة منهم أطفال، في قصف إسرائيلي استهدف مدرستي النصر وحسن سلامة في حي النصر غرب مدينة غزة.

وباليوم السابق في 3 أغسطس، استشهد 16 فلسطينيا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة حمامة التي تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان، وفق الدفاع المدني في غزة.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

مجزرة غير مسبوقة: شهداء تحولوا إلى أشلاء جراء استهداف طائرات الاحتلال لمصلى مدرسة التابعين خلال صلاة الفجر، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 100 مواطن وإصابة العشرات. pic.twitter.com/u7ehM12CDX — Islam Bader | إسلام بدر (@islambader1988) August 10, 2024

(وكالات)