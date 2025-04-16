عشرات الطلبة يتظاهرون في العاصمة التونسية للتنديد بفاجعة سيدي بوزيد- (صور وفيديوهات)

تونس- “القدس العربي”: تظاهر عشرات الطلبة في العاصمة التونسية للتنديد بفاجعة سيدي بوزيد، مرددين شعارات تندد بتهميش السلطات للمناطق الفقيرة في البلاد.

وتوفي ثلاثة تلاميذ، الإثنين، إثر سقوط جدار إحدى المدارس في منطقة المزونة التابعة لولاية سيدي بوزيد (وسط)، ما تسبب بحالة من الاحتقان والاحتجاجات.

وشهد شارع الحبيب بورقيبة، الثلاثاء، مظاهرة كبيرة، رصدتها “القدس العربي”، وشارك فيها عشرات الطلبة، مرددين شعارات تندد بتقصير السلطات التونسية، من قبيل “تمشي حكومة وتجي (تأتي) حكومة. والمزونة ديما مظلومة”، و”لا بناء لا تشييد والشباب تحت الحيط”، و”بلاد الهانة (المهانة) شبابها في الجبّانة (المقابر)”، و”خايخة (مهترئة) المنظومة من قيس للحكومة”، و”نظام آيل للسقوط” وغيرها من الشعارات.

وانتقل المحتجون من أمام مبنى المسرح البلدين باتجاه وزارة الداخلية، قبل أن يصطدموا بحواجز قوات الأمن التي منعتهم من الوصول إلى المبنى.

وقال لواء الدين النابلي، نائب الأمين العام للاتحاد العام لطلبة تونس، في تصريح خاص لـ”القدس العربي”: “الدولة لا تنظر إلى التلاميذ كاستثمار بل كعبء. فهناك عشرات المدارس المهترئة رغم أن الطلبة والمعلمين طالبوا في مناسبات عدة بتقديم الحد الأدنى من الخدمات لتأمين ظروف دراسة محترمة”.

وأضاف: “الكارثة الكبرى هي أن يضطر المريض في سيدي بوزيد إلى التنقل لمسافة 140 كلم كي يتلقى العلاج بسبب غياب التجهيزات، وهذا يعبّر عن خذلان كبير في السياسة العامة للدولة”.

وتابع النابلي: “نطالب الدولة بمراجعة أولوياتها، والابتعاد عن الشعارات السياسية الفارغة عبر تخوين كل المعارضين والتيارات السياسية والفكرية (وهو الخطاب الرسمي للسلطة اليوم)، وعدم التخلي عن مكسب التعليم العمومي والجامعة الشعبية التي بنت تونس”.

واعتبر أن “المنظومة التي تتابع الجرائم الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي وتعليقات النشطاء عليها، وتتابع أيضا ما كُتب على جدران المؤسسات العمومية من مستشفيات ومدارس، دون الاهتمام بجدرانها المهترئة، هي منظومة ساقطة أخلاقيا”.

وقال الناشط الحقوقي وائل نوار لـ”القدس العربي”: “الهدف من هذه الوقفة الاحتجاجية هو المساندة والتضامن مع أهالي الضحايا، والاحتجاج على الأوضاع التي تسببت بهذه الكارثة، وهي ليست الكارثة الأخيرة المرتبطة بالمؤسسات العمومية، حيث شاهدنا عددا كبيرا من الوفيات من العاملات الفلاحيات في وسائل النقل العمومي، وأيضا شاهدنا وفيات في المستشفيات نظرا لغياب البنية التحتية والتجهيزات”.

واعتبر أن المسؤولية عن فاجعة بوزيد تتضمن ثلاثة نواحي: “الأولى هي المسؤولية الجزائية عن سقوط الحائط وهنا نتحدث عن الإدارة والمندوبية الجهوية للتربية ولجنة مكافحة الحوادث وغيرها، والثانية هي المسؤولية الرقابية فهناك سلطات ومجالس محلية ومعتمدية (إدارة منطقة) ومركز شرطة وآلاف الهيئات التي تراقب المواطنين، يعني تراقب ما هو مكتوب على الجدران ولكنها لا تراقب وضعيتها الآيلة للسقوط”.

وأضاف: “المسؤولية الأخيرة سياسية، وهي مسؤولية الدولة ببرلمانها ورئيسها، وتتعلق بتهميش القطاع العام. لذلك هناك شعارات سياسية تنادي بإسقاط النظام ومحاسبته لأنه يتحمل مسؤولية في الفاجعة. فهذا الجدار مهترئ منذ نصف قرن، وتعاقبت عليه كل المنظومات ولم تتجرأ إحداها على إصلاحه. وهذا حال البلاد التي تعيش حالة آيلة للسقوط”.

وكان الرئيس قيس سعيّد طالب بمحاسبة جميع المسؤولين عن فاجعة سيدي بوزيد، فيما طالب سياسيون وحقوقيون بإقالة وزير التربية.



