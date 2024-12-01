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عشرات القتلى جراء صدامات خلال مباراة لكرة القدم في غينيا

1 - ديسمبر - 2024

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كوناكري: لقي عشرات الأشخاص على الأقل حتفهم الأحد في صدامات بين مشجعين خلال مباراة في كرة القدم في نزيريكوري جنوب شرق غينيا، وفق ما قالت مصادر طبية لوكالة فرانس برس.

وقال طبيب في المستشفى الإقليمي لوكالة فرانس برس مشترطا عدم كشف هويته “هناك نحو مئة قتيل. الجثث مصفوفة على مرمى البصر في المستشفى، وهناك جثث ملقاة على الأرض في الممرات. المشرحة ممتلئة”. من جهته أفاد طبيب آخر بأن “هناك عشرات القتلى”.

وتُظهر مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، لم تتمكن فرانس برس من التحقق من صحتها، الكثير من الجثث الهامدة.

وتُظهر مقاطع فيديو أخرى متداولة على الشبكات الاجتماعية مشاهد من الارتباك الشديد في الشوارع بعد اندلاع الاشتباكات.

والتزمت الحكومة الصمت مساء الأحد حيال المأساة.

وقال شاهد عيان لفرانس برس طالبا إغفال اسمه “كل شيء انطلق من تحدٍّ لقرار الحكم. ثم غزا مشجعون الملعب”.

وذكرت الصحافة المحلية أن هذه البطولة الرياضية مخصصة لزعيم المجلس العسكري الجنرال مامادي دومبويا الذي وصل إلى السلطة إثر انقلاب في سبتمبر/ أيلول 2021، وأدى اليمين الدستورية رئيسا للبلاد.

وقد انتشرت هذه البطولات خلال الأسابيع الأخيرة في غينيا في خطوة يُنظر إليها على أنها دعم لترشيح محتمل لدومبويا في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

(أ ف ب)

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