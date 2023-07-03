عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى- (صور)

القدس: أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس باقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

وذكرت دائرة الأوقاف أن “المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد”.

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى هذه الأثناء بحماية قوات الاحتلال pic.twitter.com/1xqafUZfYm — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) July 3, 2023

ووفق وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)، اليوم الإثنين، “تفرض شرطة الاحتلال قيودًا مشددة على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، وتُدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية، وتبعد العشرات عنه لفترات متفاوتة”.

وحسب الوكالة، “تواصلت الدعوات المقدسية إلى تكثيف الحشد والرباط في المسجد الأقصى، لحمايته من مخططات التقسيم والتهويد الإسرائيلية”.

وفي سياق مسلسل اعتداءات المستوطنين المتواصلة، أفاد مسؤول فلسطيني بأن مستوطنين سرقوا، فجر اليوم الإثنين، ثلاثة رؤوس من الأغنام، في خربة يانون التابعة لبلدة عقربا، جنوب نابلس بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) عن رئيس المجلس القروي خربة يانون، راشد مرار، قوله إن “مجموعة من مستوطني مستوطنة “جدعونيم” المقامة على أراضي القرية، تسللوا فجر اليوم إلى مزرعة مواطن وسرقوا ثلاثة رؤوس من الأغنام”.

(وكالات)