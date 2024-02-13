عشرات المستوطنين يهاجمون السكان في بيت لحم والخليل ونابلس

رام الله – «القدس العربي»: واصلت مجموعات منظمة من المستوطنين في الضفة الربية المحتلة اعتداءاتها على المدنيين الفلسطينيين، غير آبهة باشتداد الضغوط الدولية عليهم وفرض عقوبات على بعضهم.

فخلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، هاجم المستوطنون عائلة فلسطينية في بيت لحم، وحطموا عشرات الأشجار في الخليل، واعتدوا على المواطنين في نابلس.

وفي التفاصيل، هاجم مستوطنون عائلة في برية كيسان شرق بيت لحم، واستولوا على عدد من رؤوس الغنم ومركبة وجرار زراعي.

وأفاد رئيس مجلس قروي كيسان، موسى عبيات بأن «مجموعة من مستعمري «معالي عاموس» الجاثمة على أراضي المواطنين، هاجمت لليوم الثاني على التوالي منزل المواطن إبراهيم عويضة سواركة، واستولت على 40 رأسا من الغنم ومركبة وجرار زراعي».

اقتلاع الأشجار

وأضاف أن «قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت المواطن سواركة صباحا (أمس) بعد دهم منزله، وزوجته ترقد حاليا في المستشفى بعد إصابتها أمس (الأول) جراء اعتداء المستعمرين عليها»، مشيرا إلى أن أولاده ما زالوا محاصرين في المنزل.

كما أقدم مستوطنون على اقتلاع عشرات الأشجار وتحطيمها في أراضي المواطنين في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض إن «مستعمرين من مستعمرة «بيت عين»، المقامة على أراضي المواطنين شمال الخليل، اقتحموا منطقة عين البيضا شمال صافا في بيت أمر، واقتلعوا وحطموا 50 شجرة زيتون، إضافة إلى العشرات من أشجار اللوزيات والكرمة، التي تعود ملكيتها الى عائلة عادي».

وفي نابلس، أحرق عشرات المستوطنين شاحنة في بلدة حوارة، جنوبي المدينة بعد مهاجمتها، بالقرب من منطقة «كنتري». وتعود ملكية الشاحنة الى المواطن عبد الله عودة، وكانت متوقفة أمام منزله.

يشار إلى أن المستوطنين أصابوا في وقت سابق من مساء أمس شابا وطفلا بالرصاص، وأحرقوا منزلا ومركبة، خلال هجومهم على قرية عصيرة القبلية، جنوب نابلس.

وفي القدس المحتلة، تواجه 30 أسرة مقدسية في قرية أم طوبا جنوبي المدينة، خطر التهجير القسري من منازلها المقامة منذ سنوات، لفائدة مستوطنة جديدة تعكف جهات حكومية وغير حكومية إسرائيلية على إنشائها في المنطقة.

وحسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، فإن المستوطنة التي ينوي جيش الاحتلال إقامتها على أراضي أم طوبا ستحمل اسم «نوفيه راحيل»، وستقام بالتعاون بين نشطا من اليمين ودائرة «حارس أملاك الغائبين» في وزارة القضاء وشركة عقارية يسيطر عليها نشطاء من اليمين.

ويعتبر «قانون حارس أملاك الغائبين» عقارات الأشخاص الذين كانوا مقيمين في القدس ولديهم أملاك وحقوق وكانوا خارج المدينة عندما احتلتها إسرائيل ضمن «أملاك الغائبين»، وتكون دائرة «حارس أملاك الغائبين» التابعة للاحتلال مالكة لهذه الحقوق. ومن خلال هذا القانون صادر الاحتلال الإسرائيلي مئات آلاف الدونمات من المقدسيين والفلسطينيين في مدينة القدس وفي الداخل الفلسطيني، حسب ما يؤكده حقوقيون.

وأفاد مستشار محافظة القدس معروف الرفاعي في حديث صحافي، بأن العائلات الثلاثين في أم طوبا كانت قد أخطرت من قبل سلطات الاحتلال في السنوات الماضية بهدم منازلها بحجة البناء من دون ترخيص، مبينًا أن المستوطنة التي ينوي الاحتلال إقامتها بعد تهجيرهم تشمل 800 وحدة استيطانية في المرحلة الأولى، وقد تم إصدار قرارات بالاستيلاء على الأرض.

ويوضح أن الأرض التي ينوي الاحتلال استخدامها في المرحلة الأولى من المشروع لا يوجد عليها بناء فلسطيني، ولكن في حال امتداد المشروع إلى المرحلتين الثانية والثالثة منه فستصل الوحدات الاستيطانية إلى منازل العائلات الفلسطينية في قرية أم طوبا، وبالتالي سيتم هدم منازلها وتهجيرها قسرًا. وقالت صحيفة «هآرتس» في تقريرها، إن مستوطنة «نوفيه راحيل» ستكون المستوطنة الرابعة التي تنفذها وحدة «حارس أملاك الغائبين» في وزارة القضاء خلال السنوات الأخيرة، أما المستوطنات الثلاث الأخرى فهي: مستوطنة «جفعات شاكيد» وستقام على أراضي قرية أم صفا شمال رام الله، ومستوطنة «كيدمات صهيون» التي تقع بين حي رأس العامود (في القدس) والجدار الفاصل، ومستوطنة «إميت حاييم حتينا» التي يتم التخطيط لإنشائها في جوار قرية أم طوبا أيضًا.

وبيّن الرفاعي أن المنطقة المستهدفة بالهدم والتهجير في أم طوبا تقع على مرتفع يطل على مدينة القدس من الجهة الجنوبية، «لذلك يتطلع الاحتلال للاستيلاء عليها، فهم يفضلون الأماكن المرتفعة التي تشكل عامل جذب للمستوطنين».

وأشار إلى أن قرية أم طوبا شهدت في السابق أعمال هدم لفائدة الاستيطان، مشددًا على أن الهدف من كل هذه المشاريع الاستيطانية هو ترحيل الفلسطينيين قسرًا والاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأراضي وتهويد القدس.

3 آلاف وحدة استيطانية جديدة

وحسب المنظمات الحقوقية الإسرائيلية التي تراقب البناء في المستوطنات، فإن المستوطنات التي يتم العمل عليها في أم طوبا تضم نحو ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة لليهود في القدس، ويتم الترويج لها بشكل استثنائي وتحصل على موافقات سريعة في جهاز التخطيط منذ اندلاع الحرب على غزة. ويقول المنسق الإعلامي لجمعية «عير عميم» الحقوقية الإسرائيلية لصحيفة «هآرتس»، إن ما تقوم به وزارة القضاء الإسرائيلية في جوار المسجد الأقصى هو «محاولة للسيطرة على أكثر المناطق حساسيّة في القدس».

بينما يؤكد معروف الرفاعي أن عمليات المصادرة في القدس سواء داخل الجدار الفاصل أو خارجه شهدت تزايدًا في الآونة الأخيرة، إذ أعلن الاحتلال الاستيلاء على 500 دونم في بلدة حزما بحجة إقامة «محمية طبيعية»، وعلى 700 دونم أخرى من أراضي شعفاط وبيت حنينا لإنشاء «حديقة قومية»، إضافة إلى 600 دونم أخرى من أراضي العيساوية لإقامة «حديقة تلمودية».

الخارجية الفلسطينية: تصعيد هجمات المستوطنين استخفاف بالعقوبات الدولية

رام الله – «القدس العربي»: عدّت وزارة الخارجية الفلسطينية تصعيد المستوطنين هجماتهم «استخفافا بالعقوبات الأمريكية والبريطانية، وتحديا سافرا للقانون الدولي وإرادة السلام الدولية، وامتدادا لعقلية استعمارية عنصرية تهدف إلى خلق حالة من الفوضى والعنف، لتسهيل جرائم الضم التدريجي المتواصل للضفة الغربية».

وأدانت في بيان أمس «انتهاكات ميليشيات المستعمرين وعناصرها الإرهابية المسلحة وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، التي تشهد تصعيداً ملحوظاً بتوجيهات وتحريض من المتطرفين بن غفير وسموتريتش وأتباعهما».

وأشارت إلى أن «تصعيد جرائم المستعمرين وميليشياتهم في هذه الفترة خاصة، دليل آخر على أن العقوبات الدولية المفروضة على المستعمرين غير كافية، وأن المطلوب فرض عقوبات دولية ملزمة على المنظومة الاستيطانية الاستعمارية برمتها، باعتبارها غير قانونية وغير شرعية وتهدد فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين».

وطالبت بتنفيذ القرار الأممي 2334 و»إجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع أنشطتها الاستعمارية، وتفكيك منظمات المستعمرين المسلحة وميليشياتهم، وسحب سلاحها، ووقف تمويلها، ومعاقبة من يقف خلفها ويوفر لها الدعم والحماية، مشيرة إلى أن وضع تلك المنظمات على قوائم الإرهاب سيكون له أثر إيجابي في لجمها ووقف انتهاكاتها وجرائمها».

ودعت الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية إلى «إصدار مذكرات توقيف بحق غلاة المستعمرين ومن يقف خلفهم ممن يرتكبون الجرائم بحق الفلسطينيين وتقديمهم للعدالة الدولية».