عشرات المصابين إثر اصطدام قطاري ترامواي في شرق فرنسا- (فيديو)

ستراسبورغ: أصيب عشرات الأشخاص السبت في حادث تصادم نادر بين قطاري ترامواي في مدينة ستراسبورغ شرق فرنسا، بحسب ما أعلنت السلطات.

وأفادت المحافظة بأن “الحصيلة غير النهائية هي ما بين 30 إلى 35 ضحية، وكلها حالات طوارئ نسبية”، مضيفة أن “النيابة العامة فتحت تحقيقا كما هي العادة في مثل هذه الحالات”.

من جهته، أعلن الإسعاف عن إصابة نحو خمسين شخصا.

