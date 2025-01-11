عشرات المصابين إثر اصطدام قطاري ترامواي في شرق فرنسا- (فيديو)

ستراسبورغ: أصيب عشرات الأشخاص السبت في حادث تصادم نادر بين قطاري ترامواي في مدينة ستراسبورغ شرق فرنسا، بحسب ما أعلنت السلطات.

وأفادت المحافظة بأن “الحصيلة غير النهائية هي ما بين 30 إلى 35 ضحية، وكلها حالات طوارئ نسبية”، مضيفة أن “النيابة العامة فتحت تحقيقا كما هي العادة في مثل هذه الحالات”.

من جهته، أعلن الإسعاف عن إصابة نحو خمسين شخصا.

🚨 #BREAKING: Tragedy in Strasbourg! 🇫🇷 At least 20 injured after two trams collide at a station. 🚋💥 Emergency services on-site, and investigations are underway. How did this happen? Updates to follow. Stay safe, Strasbourg. ❤️ #TramCollision #Strasbourg #BreakingNews‌ pic.twitter.com/euIfADMIiD — Dilojan 𝕏 (@umadilojan) January 11, 2025

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس في المكان عن فرض طوق أمني مشدد أمام محطة الترامواي حيث تمركزت سيارات إسعاف عديدة.

وتم إجلاء الجرحى على النقالات، وتلقى آخرون العلاج في المحطة.

وأظهر مقطع فيديو نشره أحد شهود العيان على مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا فوضويا، حيث لحقت أضرار جسيمة بقطاري الترامواي في النفق قرب المحطة. ويبدو أن أحد القطارين خرج عن مساره نتيجة الاصطدام.

🚨BREAKING: Two trains have collided in Strasbourg, France, with many deaths and injuries reported… 🇫🇷 pic.twitter.com/oj1CE22Qmq — Sir Chilliebean (@Chilliebeanz) January 11, 2025

وقالت رئيسة بلدية المنطقة جين بارسيجيان في مكان الحادث إن ما وقع “تصادم بعد سير ترام عكسيا، ولا أعرف سببه”.

وأضافت “لا يوجد قتلى ولا يوجد أشخاص في حالة طوارئ مطلقة، وفق المعلومات التي بحوزتي في هذه المرحلة، ولكن من الواضح أن الجرحى بعضهم في حالة صدمة لأن الاصطدام كان عنيفا نسبيا”.

وقال مدير إدارة الإسعاف في منطقة با-رين رينيه سيلييه “هناك حوالى خمسين حالة طوارئ نسبية مع إصابات لا تهدد الحياة… معظمها إصابات رضية”.

وصرّح جوان وهو شاهد عيان رفض ذكر اسم عائلته، “كنت في الترام في المحطة، وكان هناك ترام يتجه للخلف بسرعة قصوى (…) سمعنا دوي اصطدام كبير”.

وقال مدير شركة النقل في ستراسبورغ إيمانويل أونو إن السائقين “لم يصابا بأذى جسدي، لكنهما أصيبا بصدمة شديدة”.

As we watch this horrific train collision in Strasbourg, France, let’s remember that this is exactly the thing that Russia’s GRU has been attempting to do IN FRANCE for the past year. pic.twitter.com/BoGZErcmBA — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) January 11, 2025

كانت ستراسبورغ أول مدينة فرنسية كبرى تعيد تشغيل شبكة الترام، بدءا من عام 1994.

وسبق أن شهدت المدينة حادثا في نفس المكان في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 1998، حين اصطدم ترام بآخر في النفق تحت المحطة في حادث وقع بسبب السرعة المفرطة لأحد القطارين، ما أدى إلى إصابة 17 شخصا.

(أ ف ب)