عشرات المظاهرات في اليمن إحياء لذكرى «طوفان الأقصى» … وعلماء الدين: الحيادُ في هذه المعركة حرام

صنعاء – «القدس العربي»: احتشد عشرات الآلاف من اليمنيين، أمس الإثنين، في عشرات المسيرات التي شهدتها جميع المدن الرئيسية في مناطق سيطرة “أنصار الله” (الحوثيون) إحياءً للذكرى الأولى لعملية طوفان الأقصى (7 أكتوبر)، فيما أصدر علماء الدين هناك بياناً أكدَّ أن طوفان الأقصى هي “معركة الأمة كافة”، والحياد فيها “حرام”، والمشاركة فيها وإسناد حركات المقاومة “واجب كوجوب الصلاة والصيام”.

وقالت رابطة علماء اليمن إن “المعركة التي دارت رحاها طيلة عام كامل في غزة العزة وفلسطين قاطبة وفي لبنان الصمود والتضحية والوفاء وتخوضها جبهات الإسناد (..) هي معركة الأمة كافة”.

وذكر البيان “أن المعركة مع العدو الإسرائيلي والأمريكي معركة حق وباطل، وظالم ومظلوم ومعتدٍ محتل ومتوحش دموي ومعتدى عليه محاصر، وهي فوق المذاهب والطوائف والانتماءات، هي معركة الإسلام ككتلة واحدة وجبهة موحدة ضد عدو الأمة كافة، لا تقبل الحياد والتثبيط ولا الصمت والتخاذل”.

واعتبر المشاركة في هذه المعركة وإسناد حركات الجهاد والمقاومة “واجباً دينياً كوجوب الصلاة والصيام وتكليفاً شرعياً وفريضة إسلامية لا تبرأ الذمة إلا بأدائها، ولن تبيض الوجوه في الدنيا والآخرة إلا بخوضها وتحمل المسؤولية فيها”.

وأكدَّ أن “الحياد في هذ المعركة حرام حرام، والتخاذل فيها عار وشنار، والتفرج للمجازر الوحشية وحرب الإبادة الصهيونية بحق أطفال ونساء غزة يستجلب العقوبات العاجلة والخزي والخسران الدائم في الآخرة”.

ودعا البيان “إلى مقاطعة قنوات التطبيع والصهينة التي تتبنى رواية العدو الصهيوني وتروج له وتشن الحرب النفسية لصالحه وتتخندق في جبهته وتحاول زرع اليأس والإحباط والتشكيك والهزيمة بين أوساط الأمة”. وامتلأت جنبات ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء بالحشود الذين ظلوا ملتزمين بالاحتشاد أسبوعياً طوال عام كامل “تأييداً لمعركة المقاومة ضد المحتل الغاصب”.

ورفع المتظاهرون الأعلام اليمنية والفلسطينية واللبنانية، وهتفوا بالنصر للمقاومة والخزي والعار للخذلان والتطبيع.

ورددوا عبارات “لن يتوقف الطوفان حتى زوال الكيان”، و”بين الحق وبين الباطل يوم السابع يومٌ فاصل”، و”يوم السابع من أكتوبر، سقطت خيبر سقطت خيبر”، و”ذكرى السابع من أكتوبر، عام من طوفان المحور”، و”عامٌ مرَّ على الطوفان والصبرُ لغزة عنوان” وغيرها.

وقالت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين إن “ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء شهد، الإثنين، مسيرة مليونية كبرى إحياء لمرور عام على طوفان الأقصى تحت شعار (طوفان نحو التحرير)”.

وفي كلمة له أمام المتظاهرين، قال عضو المجلس السياسي الأعلى (الحاكم في مناطق سيطرة أنصار الله) محمد علي الحوثي، مخاطباً إسرائيل: “ستأتيكم الصواريخ الفرط صوتية في قادم الأيام زخات متتالية لتذوقوا ما ذاقه أبناء فلسطين ويافا”.

وحيا “بطولة المجاهدين في كتائب المقاومة الفلسطينية الذين وقفوا وقفة الرجال الأبطال في وجه هذا الكيان الصهيوني”.

وقال الحوثي: “إن أبناء فلسطين في الخندق الأول للمواجهة ولم يكونوا يوماً خانعين أو متراجعين، أو متخاذلين ولم ترهبهم القنابل الأمريكية ولا الحصار الإسرائيلي”.

وأكدَّ أن “عملية طوفان الأقصى غيرت الموازين وقدمت خلالها غزة نموذجاً في تاريخ الأمة لم يحدث خلال 100 عام”.

وفيما قالت قناة المسيرة “إن صنعاء و15 محافظة شهدت عشرات المسيرات المليونية إحياء للذكرى الأولى لعملية طوفان الأقصى”، أوضحت وكالة سبأ بصنعاء أن محافظة الحديدة شهدت 73 مسيرة، ومحافظة حجة 57 مسيرة، ومحافظة إب 75 مسيرة، ومحافظة تعز 13 مسيرة، ومحافظة صعدة 26 مسيرة، وغيرها في محافظات: ذمار، عمران، حجة، صعدة، البيضاء، المحويت، ريمة، ومأرب، والجوف وغيرها.

وأكدَّ بيان المسيرات التي تنظمها “أنصار الله”، “التضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني وتأييدهم ومباركتهم لخيارات عملية طوفان الاقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في عمق الكيان الصهيوني منذ عام”.

كما أكدَّ “أن عملية طوفان الأقصى المباركة أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة بعد أن حاول العدو الصهيوني والأمريكي وعملاؤه من أنظمة التطبيع والخيانة، تغييبها وطمس قضية الشعب الفلسطيني العادلة ومظلوميته الكبرى من أذهان الأمة والعالم خلال السنوات الماضية”.

ودعا البيان “أبناء الأمة العربية والإسلامية إلى دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته بكل السبل المتاحة لتعزيز دفاعه عن أرض فلسطين والمسجد الأقصى”.

وبارك “كافة عمليات المقاومة الفلسطينية التي أثبتت قدرات فائقة في مشروع الجهاد الذي يتبناه أبطال فلسطين للدفاع عن أرضهم المغتصبة من قبل العدو الصهيوني”.

وأشار البيان إلى أن الدعم والإسناد اليمني “مستمر لنصرة فلسطين ولبنان حتى تحقيق النصر على الكيان الصهيوني الغاصب”.

وثمن “صمود المقاومة الفلسطينية واللبنانية في مواجهة العدو الصهيوني الغاصب”، مجدداً التأكيد أن “الشعب اليمني مع المقاومة وإلى جانب الشعب الفلسطيني، مهما طالت المعركة، وهو ذات العهد والوعد للشعب اللبناني ولحزب الله الغالب”.

وكان زعيم حركة “أنصار الله” (الحوثيون) قد دعا، الأحد، إلى الخروج للتظاهر في الساحات في جميع محافظات ومدن سيطرتهم، في سياق برنامج إحياء الذكرى الأولى لعملية طوفان الأقصى، التي قالت حكومة الحوثيين إنه سيستمر حتى 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.