عشرات الموريتانيين يحتجون على مخطط ترامب لغزة

نواكشوط: تظاهر عشرات الموريتانيين أمام سفارة واشنطن في نواكشوط، مساء الجمعة، رفضا لمخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه.

ورفع المحتجون الأعلام الفلسطينية والموريتانية، ورددوا شعارات تنتقد تصريحات ترامب، متهمين الولايات المتحدة بالمسؤولية عن تدمير غزة، ووصفوها بأنها “أكبر داعم للاحتلال الإسرائيلي في حربه المدمرة على القطاع”.

وطالب المتظاهرون الشعوب العربية والإسلامية بتنظيم احتجاجات واسعة أمام السفارات الأمريكية من أجل إجبار ترامب على التراجع عن تصريحاته.

وكشف ترامب في مؤتمر صحافي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض الثلاثاء، عن عزم بلاده الاستيلاء على غزة بعد تهجير الفلسطينيين من القطاع إلى دول أخرى، قبل أن يعلن الجمعة أنه “ليس مستعجلا” بشأن الخطة على وقع سيل ردود الفعل الدولية الغاضبة.

وأعلنت السعودية والإمارات والأردن ومصر وسلطنة عمان، فضلا عن فلسطين، وجامعة الدول العربية والبرلمان العربي ومجلس التعاون الخليجي وجماعة الحوثي اليمنية، يوم الأربعاء، رفض خطط ترامب، فيما لاقت إشادة وامتنانا واسعين على المستوى السياسي في إسرائيل، بما يشمل مختلف التوجهات.

وفي أوروبا، أعربت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا وبولندا وسلوفينيا واسكتلندا وبلجيكا وسويسرا، الأربعاء، رفضها القاطع لمخططات ترامب، محذرة من أن ذلك يشكل “انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي”، وقد يؤجج الكراهية والاضطرابات في الشرق الأوسط.

ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج ترامب لمخطط نقل فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

(الأناضول)