عشرات المُدن اليمنيّة تشهد مظاهرات مناصرة لغزة

صنعاء ـ «القدس العربي»: شهدت عشرات المُدن اليمنيّة، في المناطق الواقعة في نطاق سيطرة حركة «أنصار الله»(الحوثيون)، ككل جمعة، مظاهرات مناصرة لقطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي بدعم أمريكي منذ عشرين شهراً.

كما شهدت مدينتا مأرب (شمال شرق) وتعز (جنوب غرب) في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا، وقفتين احتجاجيتين تنديدًا باستمرار حرب الإبادة الجماعية، التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مرأى ومسمع العالم، منذ أكثر من 600 يوم.

في مناطق سيطرة «أنصار الله»، امتلأ ميدان السبعين بصنعاء، ككل جمعة، بالمحتشدين، الذين يرفعون العلمين اليمني الفلسطيني، ويهتفون للمقاومة، مؤكدين الحق الفلسطيني في الدفاع عن أرضه ومقدساته ومشروع إقامة دولته على ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشريف، وغيرها من الشعارات والهتافات، التي تؤكد استمرار الإسناد اليمني لغزة.

وقالت وكالة الأنباء سبأ بنسختها التابعة للحركة: «شهدت العاصمة صنعاء أمس، مسيرة مليونية في يوم النفير والوفاء لرسول الله ونصرة للشعب الفلسطيني تحت شعار «لا أمن للكيان وغزة والأقصى تحت العدوان».

وكذلك احتشد المتظاهرون في ساحات المدن الرئيسية في محافظات الحُديدة، صعدة، عمران، حجة، ريمة، المحويت، ذمار، البيضاء، إب، تعز، مأرب، الضالع، والجوف وغيرها من المحافظات الواقعة كلها أو بعضها في مناطق سيطرة «أنصار الله» وفق وكالة الأنباء سبأ بصنعاء.

وأكد المحتشدون في بيان المسيرات: «لن نكتفي أمام إساءة اليهود المتكررة لنبينا ولمسراه الأقصى الشريف ببيانات الإدانة، بل نرد بالنفير والخروج المليوني».

ودعا البيان «شعوب أمتنا للتحرك معنا بالمسيرات والتعبئة العامة والمقاطعة الاقتصادية للأعداء وبكل الوسائل الممكنة». وأكد أن «غزة تقاوم أعتى امبراطوريات الشر مدعومة بلا حدود من أمريكا والغرب وصهاينة العالم ولم تستسلم».

وأردف البيان: «نقول للعدو الصهيوني، إن أفشل فكرة خطرت أو تخطر على بالك هو أنك ستتمكن من دفعنا للتراجع عن موقفنا المساند لغزة».

وتابع: «نقول للعدو الصهيوني، إن عدوانك على مرافقنا الخدمية المدنية والاقتصادية إنما يرسخ قناعتنا بأنك أقذر وأحقر عدو».

أما في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا، فشهدت مدينتا تعز ومأرب وقفتين احتجاجيتين تضامنًا مع مظلومية الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال موقع «الصحوة» إن «المشاركين في الوقفتين رفعوا شعارات ولافتات تعبر عن التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني، مستنكرين الصمت الدولي إزاء الجرائم المتواصلة بحق المدنيين، والتي تتنوع بين القتل المباشر والحصار الخانق وحرمان السكان من الغذاء والدواء والماء».

وردد المحتجون، حسب المصدر عينه، «هتافات تطالب المجتمع الدولي وأحرار العالم بالتدخل العاجل لوقف المجازر، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية وإنقاذ أكثر من مليوني إنسان يواجهون الموت الجماعي في غزة».

وكانت حركة «أنصار الله» (الحوثيون) أعلنت، في وقت متأخر من مساء الخميس، «عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفتْ مطارَ اللُّدِ المسمى إسرائيلياً مطار «بن غوريون» في منطقةِ «يافا» المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي».

وأوضح المتحدث العسكري باسم الحركة، العميد يحيى سريع، في بيان، «أن العملية حققت هدفَها بنجاحٍ وأجبرت ملايينَ الصهاينةِ المحتلين على الهروبِ إلى الملاجئِ ووقفِ حركةِ الملاحةِ في المطارِ»، مشيرًا إلى «أن العملية تأتي انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه، ورفضاً لجريمةِ الإبادةِ الجماعيةِ التي يقترفُها العدوُّ الصهيونيُّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة».

وجدد سريع تأكيد قواتهم «لكافةِ أبناءِ اليمن أنها مستمرةٌ في تأديةِ واجبِها الدينيِّ والأخلاقيِّ والإنسانيِّ تجاهَ الأشقاء في فلسطينَ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنهم».

وتشن حركة «أنصار الله» هجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد أهداف متعددة في إسرائيل منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وذلك «تضامنًا مع غزة» الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي بدعم أمريكي منذ عشرين شهرًا.

وردًا على تلك الهجمات، شنت إسرائيل عدة هجمات جوية على منشآت حيوية وبُنى تحتية للطاقة في مناطق خاضعة لسيطرة الحركة في اليمن، خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وأعلنت «أنصار الله» في الرابع من مايو فرض حظر جوي على إسرائيل، فيما أعلنت في 20 من الشهر عينه فرض حصار بحري على ميناء حيفا الإسرائيلي.

وفي الرابع من مايو استطاع صاروخ فرط صوتي لـ«أنصار الله» الوصول إلى محيط مطار بن غوريون مخترقًا منظومة الدفاع الجوية الإسرائيلية.