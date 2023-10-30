عشرات من الشهداء والجرحى..سلسة غارات عنيفة في اليوم الـ24 من العدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة

غزة: تواصل آلة الحرب الإسرائيلية الهمجية شن غارات، بالطائرات الحربية، والمدفعية، والزراوق الحربية، في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، تركزت على الشمال.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت عدة مناطق في بيت لاهيا، وجباليا، وبيت حانون شمال القطاع، بالتزامن مع فصل الاتصالات والانترنت بشكل كامل عن هذه منطقة، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية، بمساندة المدفعية، شنت سلسلة من الغارات العنيفة شرق بيت لاهيا، وشرق جباليا، في ظل تحرك بطيء للآليات العسكرية في منظقة شمال شرق القطاع.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية عدة غارات في حي النصر وشارع الجلاء شمال غرب غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال منطقة شرق المغازي وسط القطاع، وشرق خان يونس.

كما شنت طائرات الاحتلال عدة غارات على منزل عائلة أبو سيدو وسط خان يونس، ومنزلين شرق رفح، وغرب رفح، ما أدى لاستشهاد العديد من المواطنين وإصابة العشرات.

واستشهد عشرات المواطنين الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال، في تجدد لقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد وفجر الإثنين، على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تركز على الشمال والوسط.

وأفاد شهود عيان بوصول نحو 23 شهيدا إلى المستشفيات إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلين شمال القطاع.

وفي وسط القطاع، قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا في منطقة الزوايدة، ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء وإصابة العشرات، تم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى، إضافة إلى غارة أخرى على منزل في النصيرات، ما أدى لارتقاء امرأة وجميع أبنائها.

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي برج المهندسين في تل الهوا، جنوب غرب مدينة غزة.

وقال شهود إن طفلا (8 سنوات) استشهد في قصف إسرائيلي على منزل مدينة رفح، ليلتحق بوالده ووالدته وإخوانه الذي استشهدوا سابقا خلال العدوان الغاشم، لتمسح بذلك عائلة الشهيد عبد الله موسى زعرب من السجل المدني.

“جوال غزة”: انقطاع الاتصال والإنترنت بمناطق متفرقة شمال القطاع

وأعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية “جوال” فرع غزة، ليل الأحد/الإثنين انقطاع خدمات الاتصال والإنترنت بمناطق متفرقة من شمال قطاع غزة إثر تعطل المولد الرئيسي بمنطقة الشيخ رضوان.

وقالت الشركة في بيان على منصة فيسبوك “في الساعات الأخيرة، تعرضت مناطق متفرقة من شمال قطاع غزة لانقطاع خدمات الاتصال والإنترنت بسبب تعطل المولد الرئيسي في أحد مقاسمنا الرئيسية بمنطقة الشيخ رضوان”.

وأضافت: “نود التوضيح أنه ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة، تتعرض شبكة الاتصالات الثابتة والخلوية والإنترنت إلى تقطع وتشويش في الخدمات بسبب تكرار تضرر عناصر الشبكة نتيجة القصف المستمر”.

وتابعت: “تقوم طواقمنا بمراقبة الشبكة على مدار الساعة لإصلاح ما يمكن من الأعطال وإعادة الخدمات للمشتركين”.

(وكالات)