عشرة جرحى بانفجار قنبلة يدوية في حانة بمدينة غرونوبل الفرنسية

غرونوبل (فرنسا): أصيب عشرة أشخاص بجروح، اثنان منهم حالتهما خطرة، بانفجار قنبلة يدوية في حانة بمدينة غرونوبل (جنوبي شرق فرنسا)، في هجوم استبعدت السلطات في الوقت الراهن أن يكون دافعه إرهابيا.

وقال المدّعي العام فرانسوا توريه دي كوسي خلال تفقّده موقع الانفجار إنّ “شخصا دخل وألقى قنبلة يدوية ولم ينبس ببنت شفة، على ما يبدو، ثم لاذ بالفرار”.

وأضاف للصحافيين “في هذه المرحلة ليست هناك أي فرضية مرجّحة” لكن “يمكننا استبعاد الهجوم الإرهابي المحض لأنّه لا يوجد ما يسمح لنا بالاعتقاد بأنه مرتبط بالإرهاب”.

وأوضح أنّ الهجوم “قد يكون مرتبطا بتصفية حسابات، بطريقة أو بأخرى”.

ولفت المدّعي العام إلى أنّ المهاجم “كان أيضا على ما يبدو مسلّحا ببندقية كلاشنيكوف، لكنّ هذا الأمر لم يتأكّد بعد، وليس مؤكدا أنّ هذا السلاح تم استخدامه. من الواضح أنّ الأضرار نجمت عن انفجار القنبلة اليدوية”.

وبحسب القاضي فإنّ “عددا كبيرا من الزبائن” كانوا في الحانة لحظة انفجار القنبلة.

ووقع الانفجار بعيد من الساعة الثامنة مساء (19,00 ت غ) في حيّ القرية الأولمبية جنوبي غرونوبل.

وقال المدّعي العام إنّ وجود ارتباط بين الهجوم والإتجار بالمخدرات هو إحدى الفرضيات التي يتم درسها.

(أ ف ب)