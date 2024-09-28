عشرة قتلى بانفجار في محطة وقود بداغستان

موسكو: قتل عشرة أشخاص على الأقل وجرح 11 آخرون، بانفجار في محطة وقود في جمهورية داغستان الروسية في القوقاز الجمعة حسبما أعلنت وزارة حالات الطوارئ الروسية.

وأضافت الوزارة عبر منصة تلغرام أن من بين القتلى طفلين.

وكانت قد أوردت في بيان أولي أن عدد القتلى بلغ خمسة، إضافة إلى ثلاثة جرحى، دون ذكر سبب الانفجار.

وقالت عبر تلغرام إن “مبنى المحطة مدمر، والمنطقة الفنية والكافتيريا (التابعة لمحطة الوقود) تحترقان على مساحة 500 متر مربع”.

وأوضحت لاحقا أنه تمت السيطرة على الحريق لكن لم يتم إخماده بعد.

وذكرت الوزارة أن نحو 120 من عناصر فرق الإنقاذ موجودون في الموقع.

في آب/أغسطس 2023، قُتل 37 شخصا وأصيب 119 آخرون بجروح جراء انفجار وقع في محطة وقود في ضواحي محج قلعة.

ويتكرر وقوع حوادث من هذا النوع في روسيا، وغالبا ما تسببها انتهاكات لمعايير السلامة.

(أ ف ب)