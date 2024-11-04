عشرة قتلى جراء ثوران بركاني في شرق إندونيسيا- (صور وفيديو)

تصاعد الدخان من جبل ليووتوبي لاكي لاكي في شرق إندونيسيا

جاكرتا: قُتل عشرة أشخاص جراء ثوران بركان في شرق إندونيسيا ليل الأحد الاثنين، على ما جاء في حصيلة جديدة صادرة عن السلطات.

وقال المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث عبد المهاري خلال مؤتمر صحافي “أصبحت حصيلة ثوران بركان ليووتوبي لاكي-لاكي عشرة قتلى”.

ويقع البركان الذي ثار مرارا خلال الليل وفقا للسلطات، في جزيرة فلوريس التي يقصدها السياح.

ونفث البركان رمادا وحمما بركانية نحو القرى المجاورة التي أجبِر سكانها على الإخلاء.

Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, NTT, mengalami erupsi yang disertai dentuman keras , 10 warga Tewas Puluhan lainnya luka-luka (3/11/ 2024, Pukul 23 :57 WITA) Dari video amatir yang beredar, terlihat sejumlah warga panik dan langsung berhamburan keluar rumah untuk… pic.twitter.com/COVDUNQjE3 — Miss Tweet | (@Heraloebss) November 4, 2024

وأخليت خمس بلدات، قرب منطقة البركان، ما يشمل آلاف السكان. وتظهر صور، قرى قريبة من الجبل مغطاة بطبقة سميكة من الرماد ومناطق مشتعلة.

وقد اندلعت النيران ببعض المنازل الخشبية فيما خلفت الصخور المتطايرة من البركان حفرا.

وثار البركان قبيل منتصف الليل مرة أولى من ثم عند الساعة 01,27 (الساعة 17,27 ت غ الأحد) و02,48 على ما أفادت الوكالة الوطنية لعلم البراكين.

“Kami lari terpontang-panting, ada yang saling tertindih,” kata warga Desa Dulipari, korban erupsi Gunung Gunung Lewotobi Laki-laki yang meletus lewat tengah malam Senin (04/11) tadi.https://t.co/P3GNkxzkzA pic.twitter.com/iIlz67VcQX — BBC News Indonesia (@BBCIndonesia) November 4, 2024

ورفعت الوكالة حالة التأهب إلى أعلى مستوياته وحضت السياح والسكان على عدم القيام بأي نشاط داخل دائرة نصف قطرها سبعة كيلومترات حول الفوهة.

وقالت في بيان الاثنين “كانت هناك زيادة كبيرة في النشاط البركاني على جبل ليووتوبي لاكي-لاكي”.

وتقع إندونيسيا على “حزام النار” في منطقة المحيط الهادئ، حيث يتسبب التقاء صفائح قارية بنشاط زلزالي وبركاني كبير. وتضم اندونيسيا حوالي 130 بركانا نشطا.

(أ ف ب)