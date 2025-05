ميونيخ تحت الصدمة: طالب لجوء أفغاني يدهس حشدًا ويصيب 28 شخصًا.. والتدخل الأمني يمنع كارثة أكبر- (صور وفيديوهات)

ميونخ- “القدس العربي”:

في أول تعليق له، قال رئيس وزراء بافاريا، ماركوس زودر بأن الحادث الذي أوقع 28 جريحا في مدينة ميونيخ ربما كان ليصيب أعداد أكبر لولا يقظة الأمن، مضيفا بأنه “ربما كان هذا هجومًا، ونحن نتابع التحقيقات عن كثب”.

من جانبه، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن مرتكب الحادث “لن يحظى بأي تساهل”، مضيفًا: “يجب أن يُحاسب على أفعاله ويتم ترحيله من البلاد فورًا”. بحسب ما نشرت مجلة شبيغل الألمانية.

وشهدت مدينة ميونيخ، الخميس، حادث دهس خطير خلال مظاهرة لنقابة “فيردي” العمالية، حيث اقتحمت سيارة مسرعة الحشد، مما أدى إلى إصابة 28 شخصًا، بينهم حالات حرجة. ومع استعداد المدينة لاستضافة مؤتمر ميونيخ للأمن، أعاد الحادث المخاوف الأمنية إلى الواجهة.

An Afghan man has caused this terror today in Munich. He raced his car into a demonstration of 1000 Germans. A child is in mortal danger. The Demo was left wing… > remigration now pic.twitter.com/NILurmBwjs

وقع الحادث عند الساعة 10:30 صباحًا، عندما اندفعت سيارة من نوع “ميني كوبر” بيضاء نحو مظاهرة لنقابة “فيردي” العمالية، التي كانت تتحرك في شارع زيدلشتراسه وسط ميونيخ. وبحسب شهود عيان، فإن السيارة اقتربت في البداية من مركبات الشرطة المتوقفة على جانب الطريق، ثم زادت سرعتها بشكل مفاجئ واصطدمت بالمشاركين.

وقال أحد الشهود: “كنت أراقب من نافذة أحد المباني القريبة، ورأيت السيارة تندفع بسرعة مخترقة الحشد، بينما كان بعض الأشخاص يحاولون الهروب”. وأكدت شاهدة أخرى أنها رأت السيارة تسرع نحو الناس وتصدم عدة أشخاص قبل أن تتوقف.

أما نقابة “فيردي”، فقد عبر زعيمها فرانك فيرنكي عن صدمته بالحادث، لكنه أشار إلى أنه ليس لديه تفاصيل إضافية حتى الآن. كما تم تعليق الإضراب الذي كان ينظمه المتظاهرون، في حين فرضت الشرطة طوقًا أمنيًا واسعًا حول موقع الحادث، وأرسلت طائرات مسيرة لمراقبة المنطقة.

The Afghan was known to authorities for committing crimes, but never deported! pic.twitter.com/Dn9hzUjolH

Afghani illegal immigrant arrested after ploughing into the public in the German capital, Munich.

تحركت الشرطة بسرعة للتعامل مع الموقف، حيث أطلقت النار على السيارة لإيقافها قبل أن تتمكن من القبض على السائق، الذي تبين أنه شاب أفغاني يبلغ من العمر 24 عامًا. وأوضحت السلطات أنه نُقل إلى المستشفى لفحصه طبيًا، ثم اقتيد إلى مركز الشرطة لاستجوابه.

وأكد وزير الداخلية في ولاية بافاريا، يواخيم هيرمان، أن “التدخل السريع لقوات الأمن حال دون وقوع إصابات أكثر”، مشيدًا بجهود الشرطة في السيطرة على الموقف ومنع تفاقم الخسائر البشرية.

Munich’s mayor has said children are among at least 28 people injured after a car has driven into a crowd in the city.

Munich is preparing to host a security conference, with Volodymyr Zelenskyy and JD Vance due to arrive later today. pic.twitter.com/5cF8GujBMc

