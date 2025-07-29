عشرون قتيلا على الأقل جراء ضربات روسية على أوكرانيا

كييف- موسكو: قتل عشرون شخصا على الأقل وأصيب حوالي أربعين بجروح جراء ضربات روسية استهدفت ليل الإثنين الثلاثاء منطقتي زابوريجيا ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا، وفق ما أفادت السلطات المحلية.

وفي منطقة زابوريجيا، أفاد مسؤول مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك عن سقوط 16 قتيلا و35 جريحا جراء سلسلة من عمليات القصف طالت معتقلا، منددا بـ”جريمة حرب جديدة يرتكبها الروس”.

كما أدت ثلاث هجمات على منطقة دنيبروبتروفسك إلى سقوط ما لا يقل عن أربعة قتلى وثمانية جرحى، بحسب ما ذكر رئيس الإدارة المحلية سيرغي ليساك على تلغرام.

وأشار إلى أن هذه الهجمات بواسطة مسيرات متفجرة وقنابل مسيرة استهدفت بلدات ميجييفسكا ودوبوفيكيفسكا وسلوفيانسكا.

في المقابل، قتل شخص ليل الإثنين الثلاثاء في منطقة روستوف بجنوب روسيا إثر هجوم أوكراني بمسيرات، على ما أعلن حاكم المنطقة يوري سليوسار.

وكتب سيليوسار على تلغرام أن الهجوم استهدف مناطق سالسك وكامنسك شاختينسكي وفولغودونسك وبوكوفسكي وتاراسوفسكي.

وفي سالسك “تضررت سيارة في شارع أوترافسكي وقتل السائق الذي كان فيها للأسف”، بحسب الحاكم.

كما أفادت السكك الحديد الروسية أن حطام مسيرات سقط على محطة سالسك ملحقا اضرارا بقطار ركاب وقطار بضائع، بدون التسبب بإصابات.

(أ ف ب)