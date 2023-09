عشرون قتيلا على الأقل في انفجار مستودع وقود في ناغورني قره باغ- (فيديو)

يريفان: أوقع الانفجار الاثنين في مستودع وقود في ناغورني قره باغ 20 قتيلا على الأقل وأكثر من 280 جريحا كما أعلنت السلطات الانفصالية الأرمنية الثلاثاء، في أوج موجة نزوح آلاف المدنيين الهاربين من وصول القوات الأذربيجانية.

وقالت السلطات الانفصالية في بيان “للأسف، لم يتسن إنقاذ حياة سبعة مرضى، وتوفوا بالمستشفى. لا يزال هناك عشرات المرضى في حالة حرجة. تم نقل 13 جثة لم يتم التعرف عليها إلى مكتب الطب الشرعي”.

(أ ف ب)

In Nagorno-Karabakh, an explosion occurred at a gas storage facility near the highway

The number of dead and injured has already exceeded 200 people. pic.twitter.com/UdxTDN6QdX

— NEXTA (@nexta_tv) September 25, 2023