عشية الذكرى الثالثة لبدء الغزو.. بوتين يقول إن الله كلفه وجيشه مهمة “الدفاع عن روسيا”

موسكو- كييف: اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاحد أن الله عهد إليه وإلى جيشه “مهمة الدفاع عن روسيا”، وذلك خلال احتفال لتكريم عسكريين عشية الذكرى الثالثة لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال بوتين مخاطبا عسكريين قاتلوا في أوكرانيا خلال احتفال في الكرملين لمناسبة “يوم المدافعين عن الوطن”، “يمكنني القول إن القدر شاء ذلك، الله شاء ذلك. إن مهمة صعبة ومشرفة على السواء هي الدفاع عن روسيا ألقيت على اكتافنا واكتافكم”.

وعلى الصعيد الميداني، أعلن سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت ليل السبت الأحد 267 مسيرة على أوكرانيا في عدد “قياسي” منذ بدء الغزو الروسي لهذا البلد في 24 شباط/ فبراير 2022.

وكتب المتحدث باسم سلاح الجو يوري إيغنات على فيسبوك “تم رصد 267 مسيرة معادية في السماء الأوكرانية، ما يشكل عددا قياسيا لهجوم واحد” منذ بدء الغزو.

وأشار إلى أن الدفاعات الجوية اعترضت 138 منها في حين أن 119 مسيرة كانت للتمويه ولم تحدث أضرارا. ولم يذكر ما حل بالمسيرات العشر المتبقية.

لكن الجيش أفاد في بيان منفصل نُشر على تطبيق تلغرام أن عدة مناطق، بينها منطقة كييف، تعرضت لـ”ضربات”، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأعلنت السلطات الإقليمية الأحد أن هجوما صاروخيا روسيا أدى إلى مقتل رجل وإصابة خمسة آخرين في منطقة كريفي ريغ في وسط أوكرانيا مساء السبت.

ولمنع الضربات الروسية اليومية، تحاول أوكرانيا منذ ثلاث سنوات تعطيل الخدمات اللوجستية الروسية بعيدا عن خط الجبهة، وخصوصا من خلال مهاجمة قواعد عسكرية ومواقع صناعية على الأراضي الروسية يستخدمها الجيش الروسي لمهاجمتها.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح الأحد أن عشرين مسيرة أوكرانية أُطلقت ضد روسيا تم “تدميرها” خلال الليل.

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/ فبراير 2022، يهاجم الجيش الروسي بشكل يومي مدنا وقرى في أوكرانيا كما يستهدف بنى تحتية للطاقة.

(أ ف ب)