عشية العيد.. إصابة 3 فلسطينيين باعتداء مستوطنين شمال شرق الضفة

أريحا: أصيب 3 فلسطينيين برضوض، الخميس، إثر اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهم في الأغوار الشمالية شمال شرق الضفة الغربية المحتلة.

يأتي ذلك عشية عيد الأضحى، الذي يحل على الضفة وسط عدوان متصاعد من الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، وإبادة جماعية متواصلة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأفاد شهود عيان بأن مجموعة مستوطنين هاجموا مساكن فلسطينية في خربة حمصة الفوقا (تجمع بدوي فلسطيني) بالأغوار الشمالية، واعتدوا على السكان ضربا، ما أسفر عن إصابة 3 منهم برضوض.

ونفذ الجيش الإسرائيلي والمستوطنون 1691 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية المحتلة، خلال مايو/ أيار الماضي، بينها 415 اعتداء نفذها مستوطنون، وفق بيان سابق لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية الحكومية.

وتركزت مجمل الاعتداءات في محافظات رام الله والبيرة (وسط) بـ 283 اعتداء، والخليل (جنوب) 271، ونابلس (شمال) 265 اعتداءً، بحسب البيان.

وتبلغ مساحة الأغوار نحو 1.6 مليون دونم (الدونم 1000 متر مربع)، ويقطن فيها نحو 13 ألف مستوطن إسرائيلي في 38 مستوطنة، في حين يسكنها حوالي 65 ألف فلسطيني في 34 تجمعا.

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 973 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 180 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

(الأناضول)