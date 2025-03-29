عشية العيد.. استشهاد 17 فلسطينيا في هجمات إسرائيلية على غزة 

غزة: استشهد 17 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء وأصيب آخرون، السبت، في قصف جوي ومدفعي إسرائيلي استهدف عدة مناطق من قطاع غزة عشية عيد الفطر وسط تكثيف الجيش لجرائم الإبادة الجماعية منذ 18 مارس/ آذار الجاري.

ووفقا لإفادة مصادر طبية وبيان للدفاع المدني، فإن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا بقصف إسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر السبت ارتفع إلى 17 على الأقل.

وفي آخر استهدافاته، استشهدت 3 سيدات فلسطينيات وأصيب آخرون في قصف جوي استهدف خيمة تؤوي نازحين داخل مقر التأمين والمعاشات غربي مدينة غزة، وفق إفادة مصدر طبي.

كما استشهد فلسطيني في قصف إسرائيلي طال مدينة الشيخ زايد شمال قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان أن الجيش الإسرائيلي قصف منزلا لعائلة البراوي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وفي وقت سابق، استشهد 13 فلسطينيا في 4 غارات إسرائيلية، الأولى استهدفت منزلا في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس، وأسفرت عن استشهاد 6 أشخاص، أما الثانية فقد استهدفت تجمعا لمدنيين وأسفرت عن استشهاد طفلة بمخيم الشابورة في رفح.

أما الثالثة، فقد استهدفت عربة يجرها حيوان كانت تنقل عددا من المواطنين وأسفرت عن استشهاد 4 أشخاص شرق خان يونس، والرابعة قصفت تجمعا مدنيا وأسفرت عن استشهاد فلسطينيين اثنين، وفق بيان للدفاع المدني.

كما سبق وأُصيب عدد من الفلسطينيين في قصف استهدف مركبة متوقفة في شارع المنشية ببلدة بيت لاهيا.

وقال شهود عيان إن المدفعية الإسرائيلية قصفت بشكل متقطع مناطق مختلفة من القطاع منها بيت لاهيا وغرب رفح بالجنوب، ووسط القطاع، وشرق مدينة غزة.

(الأناضول)