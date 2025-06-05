عشية العيد.. وقفة تضامنية مع الفلسطينيين بتطوان المغربية

الرباط: شارك عشرات المغاربة، مساء الخميس، في وقفة تضامنية بمدينة تطوان شمال المملكة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وتنديدا بحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وتأتي الوقفة التضامنية عشية عيد الأضحى، وهو العيد الرابع الذي يحلّ على غزة وسط أوضاع كارثية جراء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين هناك منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وبدعوة من “الهيئة المغربية للدعم والنصرة” (غير حكومية)، ردّد المحتجون شعارات تطالب بالسماح بدخول المساعدات، وأخرى بحماية المدنيين في غزة.

وأدان المشاركون استمرار الدعم الغربي لإسرائيل رغم استمرارها في الإبادة الجماعية واستهدافها المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.

ومن الشعارات التي ردّدها المحتجون: “المغرب وفلسطين شعب واحد”، و”تحية شعبية للمقاومة الفلسطينية”، و”يا شهيد ارتاح، سنواصل الكفاح”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 180 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون في القطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

(الأناضول)