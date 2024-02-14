عشية خسارة كوريا الجنوبية أمام الأردن.. سون أصيب في إصبعه خلال مشاجرة مع زملائه بالمنتخب

سول: أصيب سون هيونج-مين قائد توتنهام هوتسبير ومنتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم في إصبعه خلال مشاجرة مع زملائه عشية خروج البلاد من كأس آسيا في قطر.

وتشاجر اللاعبون خلال عشاء الفريق قبل الهزيمة 2-صفر في الدور قبل النهائي أمام الأردن الأسبوع الماضي مما أدى إلى تمديد انتظارهم المستمر منذ 64 عاما للحصول على لقب آخر لكأس آسيا.

وقال مسؤول في الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم لوكالة يونهاب للأنباء اليوم الأربعاء “حدث ذلك عندما ذهب بعض اللاعبين الشبان للعب تنس الطاولة واعترض سون هيونج-مين وغيره من اللاعبين الأكبر سنا على ذلك.

“تبادل اللاعبون بعض الكلمات الغاضبة وأصيب سون في إصبعه خلال المشادة”.

ولم يتسن على الفور الوصول لمسؤولي الاتحاد الكوري للتعليق لكن اللاعب لي كانج-إن قدم اعتذاره على إنستغرام عن الواقعة.

وقال لي “لقد تسببنا بخيبة أمل كبيرة لعشاق المنتخب الكوري الذين يدعمون الفريق دائما. أشعر بأسف بالغ.

“كان ينبغي علي سماع تعليمات إخوتي وأتقدم باعتذار لمشجعينا بسبب الصورة السيئة التي قدمناها. أعتذر لأي شخص أصيب بخيبة أمل بسببي.

“من الآن فصاعدا، سأحاول مساعدة إخوتي على أن يصبحوا أكثر نضجا”. وبعد عودته من البطولة في قطر، شارك سون كبديل في مباراة توتنهام بالدوري الإنجليزي الممتاز أمام برايتون آند هوف ألبيون يوم السبت الماضي وكان يلف أصبعه بضمادة.

وساعد سون (31 عاما) توتنهام على الفوز 2-1 بتمريرة حاسمة في الدقيقة 96 لبرينان جونسون.

(رويترز)