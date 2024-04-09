عشية عيد الفطر.. شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي لمنزل وسط غزة- (فيديو)

غزة: استُشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، الثلاثاء، في قصف إسرائيلي عشية عيد الفطر المبارك استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

يستقبل مخيم النصيرات وسط قطاع غزة الان العيد بقصف عنيف جداً ومستمر حتى هذه اللحظة ، وصل مستشفى الأقصى 14 شهيداً أغلبهم من الاطفال والنساء . pic.twitter.com/kokHtNOSGM — Tamer | تامر (@tamerqdh) April 9, 2024

وأفاد شهود عيان، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت منزل عائلة “أبو يوسف” في مخيم النصيرات، مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، بينهم أطفال ونساء.

وذكر الشهود أن القصف أحدث دمارا واسعا في المنزل المستهدف، وأضراراً جسيمة في المنازل المجاورة.

وأوضحوا أن الطواقم الطبية والدفاع المدني تقوم بإجلاء المصابين والشهداء إلى مستشفيات القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

(الأناضول)