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عشية عيد الفطر.. شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي لمنزل وسط غزة- (فيديو)

منذ 25 دقيقة

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غزة: استُشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، الثلاثاء، في قصف إسرائيلي عشية عيد الفطر المبارك استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت منزل عائلة “أبو يوسف” في مخيم النصيرات، مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، بينهم أطفال ونساء.

وذكر الشهود أن القصف أحدث دمارا واسعا في المنزل المستهدف، وأضراراً جسيمة في المنازل المجاورة.

وأوضحوا أن الطواقم الطبية والدفاع المدني تقوم بإجلاء المصابين والشهداء إلى مستشفيات القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

(الأناضول)

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