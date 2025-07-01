عشية لقائه نتنياهو… ترامب يدفع باتجاه تهدئة في غزة

غزة – لندن – «القدس العربي» ووكالات: تسارعت الاتصالات الأمريكية مع وسطاء التهدئة من أجل صياغة مشروع اتفاق جديدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة عشية زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن أعلن أنها ستكون الأسبوع المقبل.

وفي الوقت الذي من المقرر أن يعقد وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر مباحثات في واشنطن لهذه الغاية أيضا، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة قريبا.

وقال للصحافيين خلال زيارة لفلوريدا إنه سيكون «حازما جدا» خلال لقائه بنتنياهو الإثنين بشأن الحاجة إلى وقف سريع لإطلاق النار في غزة، زاعما أن نتنياهو أيضا يريد وقف إطلاق النار.

وكشف موقع «أكسيوس»، نقلا عن مسؤولين ومصادر مطلعة أن لقاء مقررًا بين المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وديرمر سيعقد الثلاثاء (أمس) لمناقشة الأفكار الأمريكية بشأن خطة ما بعد الحرب في غزة.

وطبقا للموقع فإنه من المتوقع أن يطلع ويتكوف وديرمر على جهود تأمين وقف لإطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية «حماس» لمدة 60 يوما.

وذكر تقرير الموقع أن ويتكوف كان في الأيام الأخيرة على تواصل مع مسؤولين قطريين ومصريين لصياغة اقتراح محدث للصفقة، وأنه أوضح للوسطاء أن ترامب ينوي الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة.

كما ذكر الموقع أن ديرمر سيلتقي في واشنطن مع وزير الخارجية ماركو روبيو، وجيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي.

وأكدت مصادر فلسطينية لـ»القدس العربي» (غزة) أنه رغم أجواء التفاؤل فإن الأمور لا تزال على حالها.

وأشارت المصادر إلى أنه لم يجر حتى اللحظة تحديد موعد لعقد جلسة تفاوض «غير مباشرة» برعاية الوسطاء، ولم تُقدم لحركة «حماس» أي مقترحات جديدة، بعد تلك التي قدمت سابقا من قبل ويتكوف، والتي وضعت عليها إسرائيل شروطا قاسية.

ولا تزال حركة «حماس» تطلب أن تعقد تهدئة دائمة توقف الحرب، أو أن يتم تقديم ضمانات قوية وتعهد أمريكي بعدم عودة إسرائيل للحرب من جديد في حال انتهت التهدئة المقترحة، كما فعلت المرة السابقة، لعلمها أن حكومة تل أبيب تناور من أجل عقد صفقة تبادل تطلق بموجبها أسراها في غزة، ومن ثم تعاود لشن الحرب وتصعيدها من جديد.

مصادر لـ«القدس العربي»: «حماس» لم تتلق شيئا بعد

وتتخوف أوساط فلسطينية من أن يصار إلى طرح الخطة الأمريكية القديمة التي تلبي الشروط والمطالب الإسرائيلية، ومحاولة فرضها على الأرض، من خلال عدة خطوات، أبرزها التصعيد الميداني على الأرض، وهو أمر بدأ سكان غزة بتحسسه منذ أن عاد الحديث عن الصفقة كما المرات السابقة، وتمثل بمجازر دموية وتوسيع رقعة الهجوم البري، خصوصا وأن الوسيط الأمريكي «غير الرسمي» بشارة بحبح، عاد وحمل ذات الأفكار التي قدمت سابقا إلى حركة «حماس»، وطالبها بقبولها، في أمر استغربته الحركة.

وبدا ذلك واضحا، من خلال التصريحات الأخيرة للقيادي في «حماس» طاهر النونو، التي هاجم فيها بحبح، وقال «لم يعد هناك أي دور أو وساطة يقوم بها السيد بشارة بحبح، فهو تحرك خلال مرحلة معينة وانتهت».

وقال «بحبح ﻻ يملك مقومات الوسيط ولا يصلح لهذا الدور»، وأضاف منتقدا «يا للأسف إطلاع السيد بحبح وفهمه للموضوع بسيط ولذلك تقييمه لما يجرى مغلوط وناتج عن قصور في فهم الصورة، وتصريحاته دليل على عدم فهمه»، وكان يرد على انتقادات بحبح الأخيرة لحماس.

ومن المتوقّع أن تتناول زيارة نتنياهو إلى واشنطن، وهي الرابعة منذ بدء حرب الإبادة، جملة من القضايا منها موضوع الصفقة العالقة، واتفاقات التطبيع والمداولات الجارية مع سورية (الناصرة).

وتجري التحضيرات في كلٍّ من تل أبيب وواشنطن لزيارة يُفترض أن تكون من بين أهم الزيارات التي يقوم بها نتنياهو في الفترة الأخيرة لا سيما أنها تعقب انتهاء الحرب على إيران. ورسمياً، توصف الزيارة أنها «حوار سياسي – أمني»، لكن خلف الكواليس يتبلور مسار قد يكون حاسماً لمصير الحرب المستمرة في غزة – بما يشمل أبعادها السياسية والدبلوماسية، إلى جانب البعد العسكري البحت.

وبدأ التمهيد للزيارة منذ الإثنين حيث هبط وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر في واشنطن، مزودا برسائل دقيقة، تمهيداً للمحادثات في البيت الأبيض.

وفي هذا المضمار توضح صحيفة «معاريف» العبرية أن المصلحة الأمريكية واضحة، وتتمثل في وقف فوري لإطلاق النار في غزة يدوم ما لا يقلّ عن 60 يوماً، الأمر الذي يتيح المجال لإطلاق سراح الأسرى.

وتضيف «من المنظور الإسرائيلي، هذا يمثل تغييراً كبيراً في النبرة، من سياسة «القضاء المبرم على حماس» إلى خطوة تشمل التفاوض بشأن شروط إنهاء الحرب. وهناك مَن يعتقد في إسرائيل أن هذه المرة سيكون التقدم في مسار الصفقة في اتجاه واحد. ترامب مهتم جداً برؤية نهاية للقتال في غزة، أكثر من رغبته في دفع الطرفين إلى تسوية نهائية».

كذلك ترجّح مصادر إسرائيلية أن يتداول نتنياهو وترامب الشأن الإيراني على مبدأ أن المواجهة قد تكون بين إسرائيل وإيران انتهت علناً، لكن التقديرات في إسرائيل والولايات المتحدة تشير إلى أن المعركة انتقلت إلى وضع «الاستعداد» ولم يلق أي طرف من الطرفين سلاحه فعلياً، والهدوء النسبي يسلط الضوء على تعقيد الوضع».

وتوضح «معاريف» أن إسرائيل التي تدرك أن واشنطن ترغب في استئناف المفاوضات مع طهران، تريد أن تكون منخرطة في كل سيناريو محتمل: سواء أكان تقارباً دبلوماسياً، أو اشتعال مواجهة جديدة. وتتابع في هذا الشأن «في كلا الحالتين – تصرّ إسرائيل على ألّا تكون فقط على اطّلاع، بل على أن يكون لها تأثير مباشر في عملية اتخاذ القرار»

وتقول: «في خلفية المحادثات، هناك طموح واضح: ترامب لا يرضى بوعود طويلة الأمد – بل يسعى لتحقيق إنجاز فعلي في أقرب وقت ممكن. على جدول الأعمال: سورية. وفقاً لمصادر في واشنطن، نحن أمام لحظة «زخم مثالي»، فالرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع، يطلب رفع العقوبات، وهي فرصة مناسبة للتفاوض بشأن خطوات مقابِلة».

وترجّح «معاريف» أيضا أن إحدى الخطوات التي يمكن أن تقدمها سوريا هي اتفاق سلام مع إسرائيل، وتقول إن الأمريكيين لا يكتفون بالكلام، بل يتحركون.