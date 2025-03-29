عشية يوم الأرض.. المئات بأمستردام ينددون باحتلال إسرائيل لفلسطين

أمستردام: شارك مئات الأشخاص، السبت، في مظاهرة شهدتها العاصمة الهولندية أمستردام، احتجاجًا على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بمناسبة ذكرى يوم الأرض الفلسطيني الموافق 30 آذار/ مارس من كل عام.

وانضمت منظمة العفو الدولية والعديد من منظمات المجتمع المدني إلى المظاهرة التي جرت في أمستردام للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة.

وذكر شهود عيان أن نحو 400 متظاهر تجمعوا في ساحة سبوي بأمستردام، ثم ساروا نحو ساحة دام ونظموا إفطارًا جماعيا بمناسبة آخر أيام شهر رمضان.

وردد المتظاهرون هتافات من قبيل “أمستردام تقول لا للإبادة الجماعية”، و”أوقفوا الجوع”، و”فلسطين حرة”.

كما رفعوا لافتات عليها كتابات رافضة للاحتلال والممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وفي 18 مارس الجاري، استأنفت إسرائيل حرب الإبادة الجماعية على غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وأسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 164 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

(وكالات)