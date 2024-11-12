لندن: قال النائب العمالي في البرلمان البريطاني تيم روكا إنه يتم سرقة أجهزة نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) من الجرّارات الزراعية ومعدّات الحصاد في مزارع المملكة المتحدة لاستخدامها في الحرب الروسية الأوكرانية.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية “بي أيه ميديا”، اليوم الثلاثاء، عن روكا قوله، خلال نقاش حول الشؤون الريفية، إن السرقات التي تنفذها عصابات الجريمة المنظمة تعني أن مطالبات التأمين على تلك الأجهزة زادت هذا العام بنسبة 137% ، وذلك بعد ارتفاع أولي عقب انطلاق الصراع في فبراير/شباط 2022.
يشار إلى أنه يمكن إعادة تكوين أنظمة “جي بي إس” واستخدامها للمساعدة في توجيه الأسلحة في ساحة المعركة.
وتشير بيانات الاتحاد الوطني للمزارعين في بريطانيا إلى أن حجم هذه السرقات يقدّر بنحو 2ر4 مليون جنيه إسترليني (4ر5 مليون دولار).
وانضم روكا إلى دعوات من نواب البرلمان لإدخال منع الحركة ووضع علامات جنائية مميزة على المعدات الزراعية التي يتم بيعها لردع اللصوص.
وقال النائب عن ماكليسفيلد: “الأمر الذي صدمني بشكل كبير هو أن حدوث ذلك مؤخراً في منطقة ماكليسفيلد وشيشاير، قد يكون له علاقة محتملة بالحرب الدائرة في أوكرانيا”.
وأضاف: “منذ عام 2022، زادت هذه الأحداث، وبشكل خاص سرقة أجهزة جي بي إس من المركبات الزراعية في شيشاير من قبل عصابات الجريمة المنظمة من أوروبا الشرقية”.
وأوضح النائب العمالي أن “تكلفة كل جهاز من هذه الأجهزة تبلغ نحو 20 ألف جنيه إسترليني، حيث يستخدمها المزارعون لتوجيه الجرّارات والجمع بين معدّات الحصاد والآلات الأخرى لتعزيز الدقة”.
(د ب أ)
بعد 11/9/2001، جورج بوش الإبن بدأ سياسية (من ليس معنا، فهو ضدنا)، وعلى ضوء ذلك، ما فرضه البنك الدولي وصندوق النقد، في موضوع الشفافية واللا مركزية، وأثر ذلك على عمل (المخابرات) من جهة وعمل (المافيا) من جهة أخرى،
والدليل ما ورد من تفاصيل تحت عنوان (عصابات الجريمة في بريطانيا تسرق أجهزة “جي بي إس” من الجرّارات الزراعية لاستخدامها في أوكرانيا) https://www.alquds.co.uk/?p=3421830
وعلى مستوى تفاصيل السلطة، أوضحه برنامج المقابلة (علي الظفيري) مع مُفتِي سلطنة عُمان (أحمد بن حمد الخليلي)
https://youtu.be/_Bkk6qvx7uA?si=8SjgY_sipwysAPfy
أو ما الذي يختلف، في أسلوب إدارة وحوكمة إقتصاد (السلطنة) عن بقية كل نموذج، من نماذج دول مجلس التعاون (الإقتصادية) من جهة،
وبقية كل نموذج من نماذج الدول العربية والإسلامية في نظام الأمم المتحدة (بيروقراطية الديمقراطية) مثل نموذج الكيان الصهيوني (إقتصاد الكيبوتسات) من جهة أخرى ؟!🥸🧐🤬
وفي المقابل كيف إنقلب (الخميني)، في (فتواه) من (تكفير) كل من يقاتل الجندي (العراقي) وقت (الشاه) في سلطة الحكم (إيران)
https://youtu.be/rAcbPkK_8Bw?si=29SIb3lX_sGb0MQo
إلى العكس تماماً، عندما هو أستلم سلطة إدارة وحوكمة الدولة في (إيران)،🤭🫣🤣
لمعرفة من بدأ سياسة (التكفير) بشكل عملي على أرض الواقع، بعد حرب 6/10/1973 وقيام (إقتصاد البترودولار) كبديل إلى (إقتصاد ذهب-دولار)، والذي من أجل تمرير نجاح تسويقه، على أكبر سوق،
تم طرد (تايوان) من عضوية مجلس الأمن، وسحب حق النقض/الفيتو، وتسليمه إلى (الصين)،
نحن في عصر التعامل (عن بُعد OnLine) من خلال الآلة (الروبوت) التي في يد أي إنسان (ة) أو أسرة أو شركة في أجواء بورصة أسهم سوق (العولمة/الإنترنت/ الشّابِكة) أي لا وجود حاجة إلى حدود أو دولة ما،
ولذلك الآن، نحتاج إجابة سؤال ما هو المخ/التمييز/الوصول إلى إتفاق قبل غيرك، مع الإنسان (ة)، وبماذا يختلف عن الآلة (الروبوت)، أي لن يستطيع الروبوت منافسة الإنسان (ة)، ويأخذ محلّه، في وظائف (المستقبل)؟!
•┈•⊰✿💠 *لفتات* 💠✿⊱•┈•
*جاهز للمستقبل:*
*تملُّك أهم ١٥ مهارة لعام ٢٠٢٥*
*من خلال تطبيق مبادئ التفكير التصميمي في التعليم.*
*حسب المنتدى الاقتصادي العالمي:*
١. التفكير التحليلي والابتكاري
٢. التعلم النشط
٣. حل المشكلات المعقدة
٤. التفكير النقدي والتحليلي
٥. الإبداع والأصالة والمبادرة
٦. القيادة والتأثير الاجتماعي
٧. استخدام التكنولوجيا والمراقبة والتحكم
٨. تصميم التكنولوجيا والبرمجة
٩. المرونة وتحمل الضغوط والقدرة على التكيف
١٠. التفكير المنطقي وحل المشكلات وتوليد الأفكار
١١. الذكاء العاطفي
١١. استكشاف الأخطاء وحلها
١٣. توجه الخدمة (خدمة العملاء)
١٤. تحليل النظم وتوجيهها
١٥. الإقناع والتفاوض.
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*Future-Ready 2025:* *Mastering The Top 15 Skills Through Applying Design Thinking Principles In Education.*
World Economic Forum
TOP 15 SKILLS FOR 2025
1. Analytical thinking & innovation.
2. Active learning
3. Leadership & social influence
4. Technology use, monitoring, & control.
5. Emotional intelligence.
6. Complex problem solving.
7. Critical thinking & analysis.
8. Creativity, originality, & initiative.
9. Technology design, & programming
10. Resilience, stress tolerance & flexibility
11. Reasoning, problem. solving, and ideation
12. Troubleshooting & user experience
13. Service orientation
14. Systems analysis & orientation
15. Persuasion & negotiation
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*Sapna S. B.*
Product Marketing and
Branding Evangelist
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بمعنى آخر أيها المستشار القانوني، فلسفة الحرب/الصراع شيء، وحكمة التكامل شيء آخر، داخل الأسرة أو العشيرة أو الدولة أو نظام الأمم المتحدة،
ولذلك أخطأ (د طه الدليمي)، وأخطأ (د عبدالله النفيسي) كما ورد في الرابط👇
https://youtu.be/Xrx_FdhdwVM?si=R1t5v2bsIISnM5Y5
ودليلي على خطأ كل منهما، هو التأويل الفاسد أو التحايل على أي نص، كما ورد في الرابط👇
https://youtu.be/1lcsjgHvVvk?si=rGRHkloB6or3FD9e
كما أوضح ذلك عن زبابيك أحمد البشير، مع ما نتج من (نص لغوي)، بعد مقابلة (العماني) مع (السيستاني) في عام 2024🤣🤭🫣
نحن طرحنا حل، تأسيس Business Model يكون داينمو الإصلاح، قيمة السهم ألف $\€، لمن يُريد المساهمة في الإصلاح،
يتصل مع مستشار وزير التخطيط (القطاع العام)
مستشار رئيس الغرف التجارية العراقية (القطاع الخاص)،
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