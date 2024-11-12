عصابات الجريمة في بريطانيا تسرق أجهزة “جي بي إس” من الجرّارات الزراعية لاستخدامها في أوكرانيا

لندن: قال النائب العمالي في البرلمان البريطاني تيم روكا إنه يتم سرقة أجهزة نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) من الجرّارات الزراعية ومعدّات الحصاد في مزارع المملكة المتحدة لاستخدامها في الحرب الروسية الأوكرانية.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية “بي أيه ميديا”، اليوم الثلاثاء، عن روكا قوله، خلال نقاش حول الشؤون الريفية، إن السرقات التي تنفذها عصابات الجريمة المنظمة تعني أن مطالبات التأمين على تلك الأجهزة زادت هذا العام بنسبة 137% ، وذلك بعد ارتفاع أولي عقب انطلاق الصراع في فبراير/شباط 2022.

يشار إلى أنه يمكن إعادة تكوين أنظمة “جي بي إس” واستخدامها للمساعدة في توجيه الأسلحة في ساحة المعركة.

وتشير بيانات الاتحاد الوطني للمزارعين في بريطانيا إلى أن حجم هذه السرقات يقدّر بنحو 2ر4 مليون جنيه إسترليني (4ر5 مليون دولار).

وانضم روكا إلى دعوات من نواب البرلمان لإدخال منع الحركة ووضع علامات جنائية مميزة على المعدات الزراعية التي يتم بيعها لردع اللصوص.

وقال النائب عن ماكليسفيلد: “الأمر الذي صدمني بشكل كبير هو أن حدوث ذلك مؤخراً في منطقة ماكليسفيلد وشيشاير، قد يكون له علاقة محتملة بالحرب الدائرة في أوكرانيا”.

وأضاف: “منذ عام 2022، زادت هذه الأحداث، وبشكل خاص سرقة أجهزة جي بي إس من المركبات الزراعية في شيشاير من قبل عصابات الجريمة المنظمة من أوروبا الشرقية”.

وأوضح النائب العمالي أن “تكلفة كل جهاز من هذه الأجهزة تبلغ نحو 20 ألف جنيه إسترليني، حيث يستخدمها المزارعون لتوجيه الجرّارات والجمع بين معدّات الحصاد والآلات الأخرى لتعزيز الدقة”.

(د ب أ)