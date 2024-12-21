سياسة | دولي

عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي يسعيان لفرض عقوبات على تركيا بسبب عملها العسكري في سوريا

21 - ديسمبر - 2024

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واشنطن: قدّم عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الجمعة، مشروع قانون مشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي من شأنه فرض عقوبات على تركيا، مشيرين إلى مخاوف بشأن العمل العسكري الذي تقوم به أنقرة أو الجماعات التي تدعمها في شمال سوريا.

وقدّم عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطي كريس فان هولن والجمهوري ليندسي غراهام “قانون مواجهة العدوان التركي لعام 2024″، على أمل أن يدفع التهديد بالعقوبات الأطراف نحو وقف إطلاق النار. لكنهما قالا إن واشنطن ينبغي أن تعمل مع تركيا دبلوماسيا لتسهيل وقف إطلاق النار المستدام و(إنشاء) منطقة منزوعة السلاح بين تركيا وسوريا.

وقال العضوان في بيان لهما “تهدف هذه العقوبات إلى منع المزيد من الهجمات التركية أو المدعومة من تركيا على قوات سوريا الديمقراطية، والتي تنذر بإعادة ظهور داعش (تنظيم الدولة الإسلامية)، ما يهدد الأمن القومي للولايات المتحدة وبقية العالم”.

وتصاعدت حدة الأعمال القتالية في شمال سوريا منذ الإطاحة برئيس النظام السوري بشار الأسد قبل أقل من أسبوعين. وتوسطت الولايات المتحدة في وقف إطلاق نار هش في المنطقة بين تركيا والجماعات السورية التي تدعمها والمقاتلين الأكراد السوريين المدعومين من الولايات المتحدة.

(رويترز)

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