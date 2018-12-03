عضو بحزب ألماني: ولي العهد السعودي أضاع فرصة بناء الثقة خلال قمة العشرين

منذ 1 ساعة
عضو بحزب ألماني: ولي العهد السعودي أضاع فرصة بناء الثقة خلال قمة العشرين

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برلين: قال يورغن هارت، المتحدث باسم السياسة الخارجية للمحافظين في البرلمان الألماني، في بيان الاثنين، إن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي أضاع فرصة للتوضيح والبدء في بناء الثقة خلال قمة مجموعة العشرين التي استضافتها الأرجنتين.

وأثار حضور بن سلمان في قمة دولية جدلا بعد مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول.

وأضاف هارت أن قمة العشرين فشلت في تحميل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسؤولية تصرفاته فيما يتعلق بأوكرانيا رغم جهود كبيرة من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال اجتماعات ثنائية.

وتابع: “الرئيس بوتين نجا بعدوانه الجديد ضد أوكرانيا دون أن يُمس تقريبا”. (رويترز)

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